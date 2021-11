„Þetta var augljóslega ekkert minna en gorgeous. Gestirnir þarna voru bara stórstjörnur, Demi Lovato söng I Will Always Love You og fyrsti dansinn var tekinn við Bruno Mars - Just The Way You Are,“ segir Hollywood-spekingurinn Birta Líf Ólafsdóttir sem fer yfir allt það helsta í Hollywood í Brennslutei vikunnar á þriðjudögum

„Þau eru búin að vera vinir í yfir fimmtán ár en byrjuðu saman í lok árs 2019, þannig þau eru ekki búin að vera það lengi saman en „When you know - You know“.“

Brúðkaupið fór fram í Bel-Air í Los Angeles í húsi sem var í eigu afa Parisar sem lést fyrir tveimur árum. Brúðkaupsfögnuðurinn stóð yfir í þrjá daga og var gestum meðal annars boðið í tívolí á Santa Monica-bryggju daginn eftir brúðkaupið.

Klæddist fjórum kjólum á brúðkaupsdaginn

„Það má ekki gleyma því að hún var með fjögur fataskipti í brúðkaupinu!“ segir Birta Líf en alls klæddist Paris sex kjólum yfir brúðkaupshelgina.

Brúðkaupskjóllinn sjálfur sem Paris klæddist í athöfninni var hannaður af Oscar de la Renta. Kjóllinn var afar fágaður og klassískur langerma blúndukjóll sem náði upp í háls.

Þegar hjónin dönsuðu fyrsta dansinn klæddist Paris kjól eftir Ghalia Lav sem var í sannkölluðum Disney-prinsessu stíl. Til þess að toppa lúkkið enn frekar skartaði hún glitrandi kórónu við uppsett hárið.

Þegar leið á kvöldið skipti hún yfir í stuttan kjól sem einnig var úr smiðju Oscar de la Renta. Kjóllinn var „off-the-shoulder“ með fallegu blómahálsmáli.

Síðasti kjóll kvöldsins var glæsilegur síðkjóll eftir Pamelu Rowland. Kjóllinn var þakinn perlum og var hann aðsniðinn með áfastri slá yfir axlirnar.

Það var enginn önnur en Nicky Hilton, systir Parisar, sem var heiðursbrúðarmær. Paris skrifar fallega um systur sína á Instagram-síðu sinni þar sem hún segir hana vera sína bestu vinkonu og að hún hafi alltaf verið við hennar hlið, sama hvað.

„Sleikur og dry-hump“ hjá Kravis

Birta Líf segir einnig frá afmæli Travis Barker sem hefur verið fastagestur í Brennslutei vikunnar undanfarnar vikur.

„Hann hélt upp á 46 ára afmælið sitt. Það afmæli var náttúrlega bara fullt af sleik og dry-humpi með kærustu hans Kourtney Kardashian.“

Birta gerði heilan þátt um samband þeirra Kourtney og Travis í hlaðvarpi hennar og Sunnevu Einars, Teboðið.

„Ætli Travis Barker sé að þessu fyrir publicity af því ég til dæmis hef aldrei vitað hvað Blink 182 er, en núna tala ég um þennan gæja einu sinni í viku,“ segir Birta.

Þá var varla hægt að fjalla um fréttir úr Hollywood án þess að minnast á frelsi poppprinsessunnar Britney Spears.

„Ég myndi halda því fram að 12. nóvember, sem er dagurinn sem þetta varð opinbert, sé bara orðinn hinn opinberi Britney Spears-dagur.“

Hér að neðan má hlusta á Brennslute vikunnar en þar ræddi Birta einnig um nýju plötu Taylor Swift sem hefur verið á allra vörum síðustu daga og nýju plötu Adele sem væntanleg er á föstudaginn.