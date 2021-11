Ingibjörg söng Mariuh Carey lag til bikarsins inn í klefa

Kvennalið Vålerenga hafði aldrei unnið stóran titil áður en Ingibjörg kom til liðsins en hefur nú unnið þrjá af fjórum mögulegum undanfarin tvö tímabil.

Tvær íslenskar landsliðskonur eru í Vålerenga liðinu því auk Ingibjargar spilar einnig hin unga Amanda Andradóttir með liðinu. Þetta var fyrsti titill hinna átján ára gömlu Amöndu með Vålerenga.

Það var auðvitað gaman inn í klefa eftir leik og þar var Ingibjörg svo sannarlega í fararbroddi.

Vålerenga birti skemmtilegt myndband á miðlum sínum þar sem má sjá Ingibjörg með bikarinn á meðan hún og liðsfélagar hennar synga Mariuh Carey lag til bikarsins.

Það er bara fyrsti nóvember í dag og því enn október þegar stelpurnar tóku lagið en það var Mariuh Carey lagið sígilda „All I Want For Christmas Is You“. Jólin komu nefnilega snemma hjá Vålerenga stelpunum í ár.

Það má sjá þetta myndband hér fyrir neðan.