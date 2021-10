Eins og vart hefur farið framhjá neinum var raunveruleikastjarnan Kourtney Kardashian að trúlofast trommuleikaranum Travis Barker. Kourtney deildi fréttunum með fylgjendum sínum á Instagram í gær.

„Þau eru búin að vera nágrannar í mörg ár og vinir í mörg ár en byrjuðu bara formlega að deita í febrúar,“ segir Birta Líf um samband þeirra.

Hún segist hafa upplifað blendnar tilfinningar þegar hún frétti af trúlofuninni. Á sama tíma og hún gladdist með parinu segist hún fundið til með barnsföður Kourtney, Scott Disck. Hún hafi áhyggjur af viðbrögðum hans en slúðurmiðlar vestanhafs hafa greint frá því að hann hafi ekki tekið fréttunum vel. Hann sé ekki búinn að vera með sjálfum sér þrátt fyrir að hafa átt von á þessu.

„Við erum búin að fylgjast með ástarlífi hennar í tíu ár og við vitum hvernig sambandið hennar við Scott var. Við vitum að þau trúlofuðust aldrei en hana langar samt einhvern tímann að gifta sig og maður er svo „invested“ í þessu,“ útskýrir Birta.

Birta segir áhugavert að fjölskylda Kourtney hafi verið viðstödd trúlofunina. Systur hennar, Kim og Khloé, móðir hennar Kris Jenner og kærasti hennar Corey Gamble og síðast en ekki síst Tristan Thompson, barnsfaðir Khloé. En Birta telur viðveru hans vera vísbendingu um það að þau Khloé séu farin að stinga saman nefjum á ný.

Þá vekur það athygli Birtu að allar systur Kourtney hafa óskað parinu til hamingju á samfélagsmiðlum nema Kendall Jenner og er það talið senda sterk skilaboð.

Ný þáttaröð Kardashian fjölskyldunnar væntanleg

Þetta eru þó ekki einu fréttirnar af Kardashian fjölskyldunni því Birta greinir frá því að von sé á nýjum þáttum frá fjölskyldunni á streymisveitunni Hulu.

„Við vitum ekkert hvað hann heitir eða hvernig hann verður en þetta verður allavega mjög svipað. Þau eru byrjuð að taka upp og voru til dæmis að taka upp þetta trúlofunarpartý.

Þættirnir Keeping Up With The Kardashians voru sýndir í fjórtán ár á sjónvarpsstöðinni E! áður en þeir luku göngu sinni nú í sumar. Birta segir ástæðuna fyrir flutningunum yfir á Hulu vera betri samningar.

Sjá: Keeping Up With the Kardashians líða undir lok

„En E! gerði samt svo góða hluti. Pælið í því að ná þeim fyrir sirka fjórtán árum og halda sömu launum í þau ár. Það er rosalegt... Upphæðin hækkaði eitthvað aðeins en samkomulagið var alltaf að þú þarft að vera eitthvað X mikið á skjánum til þess að fá greitt.“

Í Brennslutei vikunnar er einnig rætt um sorglegar aðstæður Vanessu Bryant, ekkju körfuboltaspilarans Kobe Bryant. Hún stendur í málaferli vegar myndbirtingar af flugslysi þar sem eiginmaður hennar og dóttir létu lífið. Nú virðist staðan vera sú að Bryant þurfi að undirgangast einhvers konar geðrænt mat til þess að sanna að hún sé í jafnvægi, áður áður en málið fer lengra.

„Það er galið! Það er galin hegðun. Guð minn góður, þarf þessi kona að ganga í gegnum eitthvað meira?“

Í þættinum ræðir Birta einnig nafnbreytingu tónlistarmannsins Ye, áður þekktur sem Kanye West og veltir vöngum yfir því hvort fyrrverandi eiginkona hans Kim Kardashian West muni nú þurfa að leggja West eftirnafninu.

Hægt er að hlusta á Brennslute vikunnar með Birtu Líf í heild sinni hér að neðan.