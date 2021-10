Nýtt lag frá ZÖE í lokaþætti Truth Be Told

ZÖE er Kalifornískur lagahöfundur, tónlistarframleiðandi og upptökustjóri sem hefur fundið sig á Íslandi. Eftir gríðarlega velgengni í Bandaríkjunum sem forsprakki hljómsveitarinnar Little Red Lung ákvað ZÖE að koma til Íslands í nokkrar vikur til að láta reyna á að semja og flytja tónlist hundrað prósent á eigin forsendum.

Nú fimm árum síðar býr hún enn á Íslandi þar sem hún hefur meðal annars starfað sem umboðsmaður Mezzoforte, samið og sungið titillag myndarinnar Lof mér að falla og rekur sitt eigið stúdíó, Studio River, þar sem hún tekur og upp og framleiðir annað tónlistarfólk.

Hægt er að hlusta á lagið Blood in the Water á Spotify og hér fyrir neðan.

Klippa: ZÖE - Blood in the Water

Tólfta nóvember ætlar ZÖE þó að breyta áherslum hjá sér en þá kemur fyrsta breiðskífan hennar, SHOOK, út. Umfjöllunarefnið er ekkert léttmeti en á þessari 15 laga plötu gerir ZÖE upp margra ára ofbeldissamband, hvernig það braut hana niður andlega og styrkinn sem þurfti til að brjótast út úr slíkum aðstæðum.

ZÖE heitir fullu nafni Zöe Ruth Erwin en hún segist vera ein af fáu tónlistarfólki sem kemur í alvörunni frá Los Angeles, en hún ólst þar upp og skar sig þannig út frá öðru aðfluttu tónlistarfólki. Hún fór að láta til sín heyra sem forsprakki, lagahöfundur, framleiðandi og upptökustjóri hljómsveitarinnar Red Little Lung snemma á síðasta áratugi en frá og með 2010 var sveitin meira og minna á tónleikaferðalagi í sex heil ár. ZÖE kallar þessi ár hálfgerða eldskýrn en á þessum tíma lærði hún meira um tónlistarbransann en hún hefði nokkurn tíma getað ímyndað sér.

Velgengni Red Little Lung fól meðal annars í sér að spila á Bonnaroo Music & Arts Festival þar sem hún deildi sviði með Paul McCartney, Tom Petty og Björk, meðal annara, og þó nokkur lög hljómsveitarinnar slógu rækilega í gegn við það að vera spiluð í þáttum eins og So You Think You Can Dance og The Originals, sem og mörgum öðrum Netflix og Fox þáttaröðum. Í ofanálag voru Little Red Lung nefnd sem rísandi stjörnur sem fylgjast ætti með af virtu útvarpsstöðvunum NPR og KCRW.

Þegar hljómsveitin lagði upp laupana 2016 voru þau búin að sanka að sér hundruðum þúsunda spilanna á Youtube og með vel yfir eina milljón streyma á Spotify. Þetta var árið 2016 en eftir dauða föður síns og upplausn Little Red Lung, ákvað ZÖE að nýta tækifærið, meðan taugar og tilfinningar voru enn upp á sitt hráasta, að ferðast einhvers staðar sem hún hefði aldrei getað ímyndað sér að fara, til þess að semja og taka upp plötu í heild sinni á þremur vikum. Markmiðið var að fara út fyrir þægindarammann til að uppgötva nýja nálgun á sköpunargáfuna. ZÖE kom til Íslands að vetri til og upplifði náttúruna sem bæði fullkomna og grimma; einstaka landslagið, ofsafengni vindurinn og stanslausa myrkrið gerðu henni kleift að jarðtengjast á hátt sem hún hafði áður ekki þekkt.

Með hráar taugar og umkringd mátt íslensku náttúrunnar þróaði hún persónulegan tónlistarstíl sinn en honum má best lýsa sem drungalegri popptónlist með dramatísku ívafi þar sem eterískar melódíur, seiðandi taktur og grípandi viðlög ráða ríkjum. Það sem byrjaði sem þriggja vikna verkefni þróaðist fljótt í þriggja mánaða dvöl, sem að lokum leiddi til þess að ZÖE fluttist til Reykjavíkur árið 2017 en síðan þá hefur hún meðal annars stofnað eigið upptökuver, Studio River, samið titillag myndarinnar Lof mér að falla eftir Baldvin Z og sinnt stöðu umboðsmanns Mezzoforte.

Hér fyrir neðan má sjá myndband við lag ZÖE, Summer funeral, sem leikstýrt var af Baldvin Z.

Á frumraun ZÖE í fullri lengd, breiðskífunni SHOOK sem kemur út 12. nóvember næskomandi, erum við tekin á kraftmikið og berskjaldað ferðalag um myrkustu djúp ofbeldissambands og hvernig henni tókst að brjótast í gegnum það til að finna sína eigin rödd, bæði í óeiginlegri og bókstaflegri merkingu.

ZÖE segir aðeins hafa haft eina hugmynd að leiðarljósi við það að semja SHOOK; algeran heiðarleika. Hvert af þeim 15 lögum sem eru á plötunni gefa innsýn inn í mynstur ofbeldis sem er því miður svo gott sem meitlað í stein, en skömm, gaslýsing, stjórnun, ótti og blekking koma fram í djúpum textum ZÖEar á meðan hljóðheimurinn einkennist af djúpum, drungalegum og taktföstum útsetningum með rokkuðu yfirbragði.