Þar náði Sara Þöll Finnbogadóttir, stjórnmálafræðinemi, mynd af sér með kappanum og spurði hann hvað hann væri að gera á íslenskri kosningavöku.

Hér má sjá Frankie Jonas og Söru Þöll saman á kosningavökunni. Aðsend

Frankie hafði eitt að segja um kosningarnar, að hann styðji Sósíalistaflokkinn: „Frankie Jonas endorses the Socialist Party.“

En hvers vegna hefur Frankie slíkan áhuga á íslenskum stjórnmálum? „Because Iceland is the greatest country on earth.“