Oddvitaáskorunin: Fékk stjórnmálin beint í æð í æsku

Lilja Dögg Alfreðsdóttir leiðir lista Framsóknarflokksins í Reykjavíkurkjördæmi suður í kosningunum.

„Ég er 47 ára (bráðum 48) ráðherra, þingmaður og varaformaður Framsóknarflokksins, gift, tveggja barna móðir, MR-ingur, stjórnmálafræðingur og alþjóðahagfræðingur.

Ég fæddist í Reykjavík 4. október 1973 og ólst upp í Breiðholti. Heimilið var lifandi og pólitískt og ég fékk þannig stjórnmálin beint í æð og áhuga á félagsmálum.

Ég elskaði íþróttir sem barn, var virk í félagsstarfi í grunnskóla og síðar menntaskóla, þar sem fjölbreyttar áskoranir og krefjandi verkefni áttu hug minn allan.“

„Ég starfaði sem aðstoðarframkvæmdastjóri á skrifstofu alþjóðasamskipta og markaðsmála í Seðlabanka Íslands í 10 ár, m.a. í hruninu og eftirmálum þess. Þá starfaði ég einnig hjá Alþjóða gjaldeyrissjóðnum í Washington í þrjú ár og tók þátt í samstarfi sjóðsins og íslenskra stjórnvalda við endurreisn hagkerfisins eftir hrunið.

Ég starfaði verkefnastjóri í forsætisráðuneytinu um tveggja ára skeið og gegndi lykilhlutverki við losun fjármagnshafta, sem var gríðarlega mikilvæg efnahagsaðgerð á sínum tíma. Ég varð utanríkisráðherra á árunum 2016 til 2017, en tók svo við embætti mennta- og menningarmálaráðherra í nóvember 2017.

Á mínum árum sem mennta- og menningarmálaráðherra hafa orðið miklar breytingar í mennta- og menningarmálum og ég vill halda áfram að bæta þau kerfi sem fyrir eru. Markmiðið er að tryggja öllum jöfn tækifæri til menntunar og laga menntakerfið að þörfum notenda; nemenda, starfsfólks og foreldra. Ég hef mikinn áhuga á efnahagsmálum, stöðu þjóðarbúsins og ríkisfjármálum enda er sterk staða ríkissjóðs forsenda þess að fjárveitingar fáist til brýnna mála.

Frítíma mínum vill ég fyrst og fremst verja með fjölskyldu minni, við útivist og samveru, og lestur góðra bóka.“

Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?

Biskupstungur.





Hvað færðu þér í bragðaref?





Jarðaber og Nóa kropp.





Uppáhalds bók?





Veröld sem var eftir Stefan Zweig.





Uppáhalds „guilty pleasure“ lag? (skammast þín smá fyrir að hafa gaman af því – sakbitin sæla)





Eye of the Tiger – en skammast mín reyndar ekkert fyrir það.





Hvar á Íslandi myndir þú helst vilja búa? (Ekki í þínu kjördæmi)

Biskupstungum.





Dundaðir þú þér við eitthvað á tímum Covid og samkomutakmarkana? Hámhorf eða nýtt áhugamál, sem dæmi.





Lestur, hef sjaldan lesið eins mikið.





Hvað tekur þú í bekk?





Lúr.





Burstar þú tennurnar fyrir eða eftir morgunmat?





Fyrir.





Draumastarfið? (Fyrir utan þingsetu)





Sögukennsla í Háskóla Íslands.





Hvað myndir þú segja við Kim Jong Un, einræðisherra Norður-Kóreu, ef þú myndir hitta hann í einrúmi?





Góðan daginn. Hættu. (á Kóresku).





Uppáhalds tónlistarmaður?





Laufey Lin.





Besti fimmaurabrandarinn?





Tvær kindur voru að bíta gras út á túni. Allt í einu segir önnur „Meee“. Þá leit hin upp og sagði „Einmitt það sem ég var að fara að segja!“





Ein sterkasta minningin úr æsku?





Fyrsta minningin eru eldingar á Benedorm, þegar ég var í fríi þar með fjölskyldunni.





Hver er fyrirmynd þín í pólitík?





Winston Churchill





Besta íslenska Eurovision-lagið?





All out of luck – Selma Björnsdóttir.





Besta frí sem þú hefur farið í?

Danmörk 2016 með fjölskyldunni.





Uppáhalds þynnkumatur?





Búlluborgarar.





Hve oft hefur þú farið að sjá eldgosið?





Hef séð það óteljandi oft í fréttunum – hef látið það duga í bili.





Uppáhalds Fóstbræðraatriði?





Öll jafn skemmtileg.





Uppáhalds uppátækið frá framhaldsskólaárunum?





Málfundarfélagið, stjórn Framtíðarinnar





Rómantískasta uppátækið?





Stuð.