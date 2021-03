Aron glotti og rifjaði upp rauða spjaldið en Davíð segir spennustigið á góðu róli

U21 karla mætir Rússlandi á morgun, fimmtudag, í fyrsta leik á EM 2021.



Hér má sjá mörk strákana gegn Írlandi þegar þeir tryggðu sér sæti í lokakeppninni með 2-1 sigri ytra.



The goals against Rep. of Ireland that clinched a place at EURO 2021.#fyririsland pic.twitter.com/BingOs7qym