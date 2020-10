Bandaríski kántrísöngvarinn og lagasmiðurinn Billy Joe Shaver er látinn, 81 árs að aldri.

Rolling Stone greinir frá þessu, en Shaver lést í kjölfar heilablóðfalls.

Shaver skrifaði meðal annars lög á borð við Georgia on a fast train, Old five and dimers like me og Live forever.

Hann samdi líka megnið af lögunum á Honky Tonk Heroes, fyrstu plötu kántrísöngvarans Waylon Jennings, og þá fluttu risar í tónlistarheiminum á borð við Elvis Presley, Kris Kristofferson og Johnny Cash nokkur laga úr smiðju Shaver.

Shavar var ákærður árið 2007 fyrir að hafa skotið mann í andlitið í grennd við heimili sitt í Waco í Texas, en hann var sýknaður þar sem dómarinn taldi að um sjálfsvörn hafi verið að ræða.

Hann gaf út síðustu plötu sína árið 2014, Long in the Tooth.