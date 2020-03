Noel Gallagher tók „Wonderwall“ með leikmönnum City inni í klefa

Noel Gallagher, fyrrverandi gítarleiki og aðallagahöfundur Oasis, fagnaði með leikmönnum Manchester City inni í búningsklefa þeirra eftir sigurinn á Aston Villa, 2-1, í úrslitaleik enska deildabikarsins í gær. Þetta er þriðja árið í röð sem City vinnur deildabikarinn.



Gallagher er einn þekktasti, ef ekki þekktasti, stuðningsmaður City og er tíður gestur á leikjum liðsins.



Eftir leikinn á Wembley í gær fór Gallagher inn í búningsklefa City og fagnaði með sínum mönnum.



Eins og venjulega var Benjamin Mendy, sem sat allan tímann á varamannabekknum í gær, hrókur alls fagnaðar.



Mendy fékk Gallagher m.a. til að taka slagarann „Wonderwall“ með sér eins og sjá má hér fyrir neðan.

Coming to you live from Wembley Changing rooms @NoelGallagher ft @benmendy23



#ManCity pic.twitter.com/dAMolIapVw