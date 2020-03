Pep Guardiola stýrði Manchester City til sigurs í enska deildabikarnum þriðja árið í röð er liðið vann Aston Villa, 1-2, á Wembley í dag.



„Það er mikið afrek að vinna þrisvar í röð. Það er stöðugleiki, ótrúlegt,“ sagði Guardiola eftir úrslitaleikinn.



„Þetta var frábært. Við áttum í vandræðum í byrjun leiksins og undir lok hans. Þeir fengu tvö góð færi í upphafi leiks en við spiluðum mjög vel, sérstaklega í seinni hálfleik.“



Hinn 19 ára Phil Foden fékk tækifæri í byrjunarliði City og var valinn maður leiksins.



„Leikurinn var góður. Phil var mjög beittur. Þetta er annar titilinn okkar á tímabilinu ásamt Samfélagsskildinum,“ sagði Guardiola sem hefur nú unnið átta titla á tæpum fjórum árum sem knattspyrnustjóri City.



„Við höfum unnið mikið. Við förum í alla leiki og allar keppnir til að vinna. Það er frábært að vinna þessa keppni þriðja sinn í röð.“



Aðeins þrír stjórar hafa unnið deildabikarinn oftar en Guardiola; Sir Alex Ferguson, José Mourinho og Brian Clough.

3 - Pep Guardiola has now won the League Cup on three occasions (2018, 2019, 2020) – only Alex Ferguson (4), Brian Clough (4) and Jose Mourinho (4) have won the competition more as managers. Vigour.