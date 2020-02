Tottenham gerði sér lítið fyrir og skellti Manchester City, 2-0, er liðin mættust í síðasta leik helgarinnar í enska boltanum.



Mikill hiti var í liðunum í fyrri hálfleik og fengu gestirnir frá Manchester vítaspyrnu á 41. mínútu eftir brot Sergie Aurier á Sergio Aguero.



Eftir skoðun VARsjá var dæmd vítaspyrna og á punktinn steig Ilkay Gundogan en hann lét hins vegar Hugo Lloris verja frá sér.



Raheem Sterling tók þá frákastið og rak boltann framhjá Lloris sem virtist taka hann niður. City vildu annað víti en Tottenham-menn voru brjálaðir yfir meintum leikaraskap Sterling.





Jose Mourinho's reaction to the VAR controversy earlier in the game



https://t.co/G8BFHWTZuF #bbcfootball pic.twitter.com/uxpx8wl1Af