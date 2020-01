Manchester United kært fyrir hegðun leikmanna í Liverpool leiknum

Enska knattspyrnusambandið hefur kært framkomu leikmanna Manchester United í leik liðsins á móti Liverpool á Anfield um helgina.



Samkvæmt kæru enska sambandsins þá mistókst Manchester United að sjá til þess að leikmenn liðsins höguðu sér með sómasamlegum hætti í umræddum leik



Atvikið sem um ræðir er þegar leikmenn Manchester United réðust að Craig Pawson dómara, með markvörðinn David de Gea í fararbroddi, eftir að Roberto Firmino hélt að hann hefði komið Liverpool í 2-0.





BREAKING: Manchester United have been charged by the FA with failing to ensure their players "conducted themselves in an orderly fashion" during Sunday's Premier League match against Liverpool at Anfield.