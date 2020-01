Starfsfólk ferðaþjónustufyrirtækisins Mountaineers of Iceland harmar það sem gerðist við Langjökul í gær er 39 ferðamenn auk tíu leiðsögumanna fyrirtækisins urðu veðurtepptir vegna ófærðar og óveðurs.



Hundruð björgunarsveitarmanna þurftu að koma fólkinu til aðstoðar og þakka starfsmenn Mountaineers öllum viðbragðsaðilum veitta aðstoð og stuðning. Þá biður starfsfólkið alla viðkomandi velvirðingar á því sem þarna gerðist.



Þetta kemur fram í yfirlýsingu sem fyrirtækið sendi frá sér nú í kvöld. Þar er atburðarás gærdagsins rakin nokkuð ítarlega og kemur meðal annars fram að um klukkan hálfníu í gærkvöldi hafi allir ferðamennirnir verið komnir í skjól í bílum fyrirtækisins.



Þá gerðu seinkanir í vélsleðaferðinni það að verkum að ferðin færðist inn í afar slæmt veður sem Veðurstofa Íslands hafði áður varað við með gulum viðvörunum.



Yfirlýsingu fyrirtækisins má sjá í heild hér fyrir neðan:



Mountaineers of Iceland harma atvik í Skálpanesi í gær



Í gær var öllum sleðaferðum Mountaineers aflýst nema einni ferð með sleðahóp 39 viðskiptavina sem var áætlaður í vélsleðaferð og skoðun í Íshellinn í hádeginu 7. janúar. Hópurinn kom í bækistöð Mountaineers Geldingafell kl. 12:00. Vitað var að von væri á slæmu veðri þegar liði á daginn, eða um kl. 15:00. Mountaineers eru með eigin veðurstöð og samkvæmt athugun á veðri hjá veðurstofum og eigin veðurstöð fyrir ferðina var tímaramminn í lagi m.t.t. veðurs og ferðaáætlunar og glugginn því nýttur.



Klukkan 12:30 átti ferðin að hefjast en brottför tafðist um 20 mínútur og þannig hófst atburðarás seinkana sem færði ferðina inn í slæma veðrið. Skoðunin Íshellisins tók lengri tíma en áætlað var og lögðu vélsleðarnir af stað kl. 14:16 en hefðu átt að vera farnir frá Íshellinum ekki seinna en kl. 13:30. Á þessum tíma var farið að bæta í vind við Skálpanes. Leiðin frá Íshellinum gekk mjög hægt í erfiðum snjó og ferð sem venjulega tekur um 20 mínútur tók klukkutíma. Þegar þarna er komið við sögu er klukkan orðin 15:16 og ljóst að áætlun hefur raskast.



Klukkan 15:20 er ljóst að ferðin mun ganga hægar að Geldingafelli. Tuttugu og fimm mínútur líða þangað til að staðan er aftur tekin en þá höfðu leiðsögumenn aðeins komist um 150 metra til viðbótar með hópinn. Allir vélsleðarnir eru með ferilvöktunarbúnað og Tetra talstöðvar eru hluti af öryggisbúnaði. Stjórnstöð Mountaineers var vel upplýst um staðsetningu og aðstæður hópsins allan tímann.



Kl. 20:28 var hópurinn komnir í skjól í bílum



Klukkan 15:50 leggur viðbúnaðarteymi Mountaineers af stað frá Flúðum upp í Geldingafell samkvæmt viðbragðsáætlun B. Klukkan 16:15 ákveður aðalleiðsögumaður hópsins að halda ekki ferð áfram og býr til skjól með sleðunum. Starfsmenn í Geldingafelli reyndi að nálgast hópinn á bílum en þurftu frá að hverfa vegna þungfærðar þrátt fyrir að skyggni væri ágætt. Ákveðið var að sækja snjótroðarann í Skálpanes samkvæmt viðbragðsáætlun A. Eftir nokkur hundruð metra akstur bilar snjótroðarinn. Sem fyrr segir var viðbragðsáætlun B orðin virk sem eru fjórir bílar og jarðýta til að ryðja leiðina. Það verða hinsvegar áföll í þessari áætlun líka því aðeins tekst að koma tveimur bílum til hópsins kl. 20:28 og var hann þar með kominn í skjól. Þriðji bíllinn komst til hópsins um miðnættið og um svipað leiti komu björgunaraðilar.



Aðdragandi þátttöku björgunaraðila er að kl. 19:32 var Neyðarlínan látinn vita um að þarna væri björgunarverkefni í uppsiglingu. Kl. 19:59 var Neyðarlínan svo beðin um aðstoð en hálftíma síðar var hópurinn kominn um borð í tvo bíla frá Mountaineers og því ekki um bráða hættu að ræða. Ekki var hægt að ferja hópinn á einungis tveimur bílum og því tók við biðtími eftir björgunaraðilum og bíl Mountaineers.



Milli kl. 16:15 og 20:28 er hópurinn í skjóli við vélsleðana. Allan tímann er hann í umsjón starfsmanna Mountenaineers og í stöðugu sambandi við höfuðstöðvar. Klukkan 20:28 er hópurinn kominn í skjól í bílana. Á þeim tímapunkti var ekkert annað að gera nema bíða eftir aðstoð sem vitað var að væri á leiðinni.



Starfsfólk Mountaineers of Iceland harmar þennan atburð og biður alla viðkomandi velvirðingar. Við þökkum jafnfram öllum viðbragðsaðilum veitta aðstoð og stuðning.