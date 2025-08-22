Borgarráð Reykjavíkurborgar hefur samþykkt erindisbréf sérstaks samningateymis um uppbyggingu og stækkun athafnasvæðis Knattspyrnufélagsins Víkings í Fossvogi þannig að það muni einnig ná yfir athafnasvæði Gróðrarstöðvarinnar Markar. Borgin hyggst einnig kanna möguleika á nýrri staðsetningu gróðrarstöðvarinnar í samráði við eigendur hennar.
Þetta var samþykkt á fundi borgarráðs í gær. Þorsteinn Gunnarsson borgarritari verður formaður starfshópsins sem ætlað er að móta og semja um langtímasýn fyrir aðstöðu Víkings á Markarsvæðinu og ná saman um tímalínur breytinga fyrir árslok.
Þá á teymið að vinna drög að forsögn fyrir deiliskipulagsgerð á þeim grunni og endurskoða umferðaröryggismál fyrir lok mars á næsta ári, en samhliða taka til endurskoðunar og semja um eignarhald, uppbyggingu og viðhald íþróttamannvirkja Víkings til framtíðar.
Í tillögu Heiðu Bjargar Hilmisdóttur borgarstjóra er forsaga málsins rakin en borgarráð ákvað í júlí 2008 að samþykkja stækkun athafnasvæðis íþróttafélagsins þegar gildandi lóðarleigusamningur við Gróðrastöðina Mörk myndi renna út árið 2016.
Frá árinu 2008 hafi fulltrúar á vegum Reykjavíkurborgar og Víkings undirbúið verkefnið og unnið ítarlegar tillögur í starfshóp um framtíðarsýn og uppbyggingu og var sérstök skýrsla um viðhald og uppbyggingu á mannvirkjum félagsins síðan unnin og kynnt af hálfu fulltrúa Reykjavíkurborgar og Víkings árið 2018.
„Þann 21. maí 2025 barst Reykjavíkurborg erindi frá aðalstjórn Víkings um efndir fyrirheits Reykjavíkurborgar frá 2008 um stækkun á athafnasvæði Víkings. Eftir fund formanns og framkvæmdastjóra Víkings með borgarstjóra þann 11. ágúst síðastliðinn var sammælst um að skipa samningateymi með fulltrúum borgarinnar og Víkings um framtíðaraðstöðu fyrir Knattspyrnufélagið Víking í Traðarlandi og á Markarsvæði.
Samhliða þessu verði umhverfis- og skipulagssviði falið að aðstoða eigendur Gróðrastöðvarinnar Markar að finna nýja staðsetningu fyrir stöðina. Fulltrúar borgarinnar munu samhliða viðræðum við Knattspyrnufélagið Víking eiga í viðræðum við eigendur Gróðrastöðvarinnar Markarinnar og verður lagt fram erindisbréf um þær viðræðu,“ segir í tillögunni.
Auk Þorsteins Gunnarssonar borgarritara eru í starfshópnum einnig sviðstjóri menningar- og íþróttasviðs Reykjavíkurborgar, þrír fulltrúar Knattspyrnufélagsis Víkings og lögmaður á vegum borgarinnar.
Hildur Björnsdóttir og Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í borgarráði, létu bóka það í gær að þær samþykktu erindisbréf í trausti þess að farið yrði í viðræður við Knattspyrnufélagið Víking um stækkun athafnasvæðis félagsins af alvöru af hálfu borgarinnar.
Þær segja að „af óskiljanlegum ástæðum“ hafi Reykjavíkurborg ekki enn staðið við fyrri fyrirheit gagnvart Víkingi um svæðið þrátt fyrir margítrekaðar óskir og eftirrekstur félagsins.
„Víkingur hefur hins vegar sýnt mikla þolinmæði og samningsvilja i málinu, sem borgin ætti að vera þakklát fyrir. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa oft tekið málið upp á vettvangi borgarstjórnar og lagt til að staðið verði við umrætt fyrirheit gagnvart Víkingi. Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar og fylgiflokka hennar hafa hingað til ekki viljað standa við loforðið heldur margoft komið sér undan því með ótrúlegum töfum og undanbrögðum. Nú síðast hefur meirihlutinn tvisvar frestað tillögum Sjálfstæðisflokksins um málið í krafti atkvæða á fundum borgarstjórnar 3. og 24. júní. Vonandi verður ekki um frekari tafir að ræða af hálfu borgarinnar heldur staðið við áðurnefnt loforð enda sautján ár liðin frá því að það var gefið,“ segja þær Hildur og Ragnhildur Alda.