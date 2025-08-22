Innlent

Sleppt úr gæslu­varð­haldi en málið enn til rann­sóknar

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Loftmynd af Akranesi úr safni.
Loftmynd af Akranesi úr safni. Vísir/Arnar

Maður sem grunaður var um íkveikju á Akranesi fyrr í mánuðinum hefur verið sleppt úr gæsluvarðhaldi.

Þetta staðfestir Ásmundur Kristinn Ásmundsson, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Vesturlandi, í samtali við fréttastofu.

Maðurinn sat í gæsluvarðhaldi í nokkra daga, grunaður um íkveikju í gömlu timburhúsi nálægt miðbæ Akranes sunnudaginn 10. ágúst. Mikill eldur logaði í húsinu og urðu þar skemmdir en enginn hefur búið í húsinu síðustu ár.

Málið er enn til rannsóknar samkvæmt Ásmundi en ekki var þörf á að lengja gæsluvarðhaldið. 

