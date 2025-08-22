Innlent

Á­fall fyrir RIFF

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Frá skrifstofu RIFF í Tryggvagötu þar sem unnið er hörðum höndum að skipulagningu kvikmyndahátíðarinnar.
Skipuleggjendur Alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar í Reykjavík urðu fyrir því áfalli aðfaranótt miðvikudags að brotist var inn á skrifstofu þeirra við Tryggvagötu og munum stolið. Biðlað er almennings ef einhver getur hjálpað til við að endurheimta munina.

Hátíðin verður sett þann 25. september næstkomandi og hefur þegar verið tilkynnt um fjölda kvikmynda sem verða á sýningu. Dagskráin verður birt í heild sinni þann 18. september. En nú er komið babb í bátinn á versta tíma.

Fram kemur á Facebook-síðu hátíðarinnar að óprúttinn aðili hafi aðfaranótt miðvikudags brotist inn á skrifstofuna og látið greipar sópa í skjóli nætur.

„Viljið þið vinsamlegast láta okkur vita ef einhver urðu vör við grunsamlegar mannaferðir á Tryggvagötunni, andspænis stóra mósaíkverkinu á Tollhúsinu, aðfaranótt 20.ágúst. Allar ábendingar mjög vel þegnar,“ segir í færslunni.

Meðal þess RIFF-arar sakna er skjávarpi, fartölva, bluetooth hátalari og snjallsími sem gegnir hlutverki skrifstofusíma hjá RIFF.

„Við erum ekki hagnaðardrifin hátíð og allt okkar fjármagn fer í að gera árlega kvikmyndahátíð sem glæsilegast úr garði. Þess vegna er þetta högg fyrir okkur fjárhagslega og kemur á allra versta tíma þegar undirbúningur fyrir RIFF 2025 er í hámarki og starfsfólkið má illa við svona áfalli.“

Vonast er til að hlutirnir skili sér og biðlað til vina RIFF að láta vita geti þeir hjálpað með einhverjum hætti, hvort sem fólk hefur séð eitthvað skrýtið eða heyrt.

