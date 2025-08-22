Áfall fyrir RIFF Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 22. ágúst 2025 10:33 Frá skrifstofu RIFF í Tryggvagötu þar sem unnið er hörðum höndum að skipulagningu kvikmyndahátíðarinnar. RIFF Skipuleggjendur Alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar í Reykjavík urðu fyrir því áfalli aðfaranótt miðvikudags að brotist var inn á skrifstofu þeirra við Tryggvagötu og munum stolið. Biðlað er almennings ef einhver getur hjálpað til við að endurheimta munina. Hátíðin verður sett þann 25. september næstkomandi og hefur þegar verið tilkynnt um fjölda kvikmynda sem verða á sýningu. Dagskráin verður birt í heild sinni þann 18. september. En nú er komið babb í bátinn á versta tíma. Fram kemur á Facebook-síðu hátíðarinnar að óprúttinn aðili hafi aðfaranótt miðvikudags brotist inn á skrifstofuna og látið greipar sópa í skjóli nætur. „Viljið þið vinsamlegast láta okkur vita ef einhver urðu vör við grunsamlegar mannaferðir á Tryggvagötunni, andspænis stóra mósaíkverkinu á Tollhúsinu, aðfaranótt 20.ágúst. Allar ábendingar mjög vel þegnar,“ segir í færslunni. Meðal þess RIFF-arar sakna er skjávarpi, fartölva, bluetooth hátalari og snjallsími sem gegnir hlutverki skrifstofusíma hjá RIFF. „Við erum ekki hagnaðardrifin hátíð og allt okkar fjármagn fer í að gera árlega kvikmyndahátíð sem glæsilegast úr garði. Þess vegna er þetta högg fyrir okkur fjárhagslega og kemur á allra versta tíma þegar undirbúningur fyrir RIFF 2025 er í hámarki og starfsfólkið má illa við svona áfalli.“ Vonast er til að hlutirnir skili sér og biðlað til vina RIFF að láta vita geti þeir hjálpað með einhverjum hætti, hvort sem fólk hefur séð eitthvað skrýtið eða heyrt. Lögreglumál RIFF Reykjavík Mest lesið Grjóthart nei hjá dúxinum í Yale Innlent Landsmenn allir harmi slegnir Innlent Thunberg og félagar borin út úr norska seðlabankanum Erlent Leituðu ítrekað í geymslur stofnunar Innlent „Kannski verður maður grátandi hálft hlaupið, en þá bara er það þannig“ Innlent Tuttugu milljónir í bankanum og kona í gæsluvarðhaldi Innlent Dauðbrá og varð öskureið þegar hún sá sjálfa sig í gervigreindarmyndbandi Innlent Aðstoðar allt að fimmtán ára gömul börn að hætta með bleyju Innlent Erik Menendez fær ekki reynslulausn Erlent Áfall fyrir RIFF Innlent Fleiri fréttir Þáttastjórnendum X-sins sagt upp Líta málið „mjög alvarlegum augum“ Hella áfenginu niður og hringja í foreldra Tuttugu milljónir í bankanum og kona í gæsluvarðhaldi Rigning og rok í methlaupi Sleppt úr gæsluvarðhaldi en málið enn til rannsóknar Hlaup hafið úr Hafrafellslóni Hungursneyð lýst yfir og forsætisráðherra segir alþjóðasamfélagið ráðalaust Aðstoðar allt að fimmtán ára gömul börn að hætta með bleyju Hungursneið á Gasa, strokulaxar og metþátttaka í Reykjavíkurmaraþoni Grjóthart nei hjá dúxinum í Yale Áfall fyrir RIFF Skipar samningateymi um uppbyggingu Víkings á Markarsvæði Leituðu ítrekað í geymslur stofnunar Tillaga um að stækka Hótel Flatey felld Landsmenn allir harmi slegnir Sósíalistar og Rússlandsvinir undir eitt þak „Kannski verður maður grátandi hálft hlaupið, en þá bara er það þannig“ Bærinn hefur afhent lögreglu myndefni í tengslum við hraðbankaránið Dauðbrá og varð öskureið þegar hún sá sjálfa sig í gervigreindarmyndbandi 83% fallinna almennir borgarar: „Allt sem er að gerast þarna ber einkenni þjóðarmorðs“ Næsti fasi í yfirtöku á Gasaströnd og Njálugleði Þrír laxar reyndust úr sjókví í Dýrafirði Allt stopp á lokametrunum Framboðið „verður að koma í ljós“ Fundu ríflega tuttugu lítra af brennisteinssýru í Gnoðarvogi Mikilvægt að nota réttu orðin sem séu píka og typpi Biðla til bílstjóra sem leggja á bílastæði kirkjunnar Gjörólíkt gengi frá kosningum Helmingur landsmanna ánægður með störf Höllu Sjá meira