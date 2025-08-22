Gamall þristur strand vegna skorts á bensíni

Gamall þristur frá stríðsárunum, sem millilenti á Reykjavíkurflugvelli í gær til eldsneytistöku, gat ekki haldið áfram för í morgun þar sem flugvélabensín á þessa gerð flugvéla fékkst ekki. Vonast er til að bensínið verði komið í fyrramálið og hann geti þá flogið áfram.
Dakota-vélin, sem kallast Spirit of Douglas, til heiðurs Donald Douglas, stofnanda Douglas-flugvélaverksmiðjanna, er á ferð um heiminn með kvikmyndatökulið um borð til að gera heimildarmynd um sögu DC 3-flugvélanna og brautryðjendastarfs Donalds Douglas í flugvélaframleiðslu. Ekki er þó ætlunin að kvikmynda hérlendis en flugvélin kom frá Kanada í gær. Áhöfnin hyggst halda áfram til Evrópu um leið og færi gefst.
Dregið hefur úr notkun hefðbundins flugvélabensíns eftir því sem flugvélum með gamla sprengihreyfla hefur fækkað. Flugvélar í innanlandsfluginu hérlendis eru núna almennt með túrbínuhreyfla sem ganga á steinolíu. Á Reykjavíkurflugvelli eru það helst kennsluflugvélar og einkaflugvélar sem brenna flugvélabensíni og því hefur birgðahald minnkað.
Þórður Guðjónsson, forstjóri Skeljungs, segir að ósk um kaup á fjögurþúsund lítrum af flugvélabensíni hafi borist með skömmum fyrirvara og þá hafi því miður verið lítið eftir í tanknum. Svo óheppilega hafi viljað til að olíubíll hafi þá verið á leið til Egilsstaða með flugvélabensín. Hefðu Skeljungsmenn vitað fyrr af þessari ósk um kaup á flugvélabensíni hefði för olíubílsins austur verið seinkað. Bíllinn verði kominn til baka í fyrramálið og þá fái þristurinn bensín.
DC 3-vélin var upphaflega smíðuð árið 1942 í Douglas-verksmiðjunni í Santa Monica í Kaliforníu sem hernaðarútgáfan C-47 og síðan afhent breska flughernum til nota í heimsstyrjöldinni. Breski herinn notaði flugvélina einkum í Asíu í flugi með vistir milli Indlands og Kína. Við endursmíði hennar fékk hún nafnið Spirit of Douglas og fyrra tók hún þátt í minningarathöfnum um D-daginn í Evrópu.
Þessi sami þristur, N8336C, hefur áður komið við sögu kvikmynda. Hollywood falaðist eftir henni fyrir kvikmyndina Ritchie Rich, um sögu ríkasta drengs heims, sem barnastjarnan Macaulay Culkin lék árið 1994.
Önnur fornleg flugvél á Reykjavíkurflugvelli virðist einnig vera strandaglópur. Sú er rússnesk tvíþekja af gerðinni Antonov An-2 á þýskum skráningarmerkjum. Hún var notuð í sumar til að fljúga með vistir til leiðangursmanna á Grænlandsjökli sem freistuðu þess að grafa upp herflugvél sem þar hafði nauðlent í síðari heimsstyrjöld.
Það gerist sífellt fátíðara að svo gamlar flugvélar sem þristar sjáist í Reykjavík. Í fyrra, þegar minnst var 80 ára afmælis D-dagsins, bauðst flugáhugamönnum þó sannkölluð þristaveisla, sem rifja má upp hér:
Fyrir sex árum flaug einnig fjöldi Dakota-flugvéla um Reykjavík þegar minnst var 75 ára afmælis innrásarinnar í Normandí:
Fimm gamlar herflugvélar úr síðari heimsstyrjöld af gerðinni DC-3, eða C-47 Douglas Dakota, millilenda á Íslandi á næstu dögum á leið sinni frá Norður-Ameríku til Evrópu. Þar munu þær taka þátt í minningarathöfnum í tilefni þess að 80 ár verða liðin frá innrásinni í Normandí, D-deginum 6. júní 1944.
Ein merkasta vél flugsögunnar, flugvélin sem leiddi innrásina í Normandí, er meðal fimm þrista sem komnir eru til Reykjavíkur. Flugstjórinn segir hana þjóðargersemi.
Alls fjórtán flugvélar frá stríðsárunum, svokallaðir þristar, millilenda á Íslandi næstu tvo sólarhringa á leið sinni frá Bandaríkjunum til Evrópu til að minnast innrásarinnar í Normandí.