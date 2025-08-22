Hungursneið á Gasa, strokulaxar og metþátttaka í Reykjavíkurmaraþoni Auðun Georg Ólafsson skrifar 22. ágúst 2025 11:46 Hádegisfréttir Bylgjunnar hefjast klukkan 12. Í hádegisfréttum verður leitað viðbragða hjá Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra vegna ástandsins á Gasa. Þar hafa Sameinuðu þjóðirnar lýst yfir hungursneið af mannavöldum. Þá verður rætt við framkvæmdastjóra Arctic Fish en niðurstaða liggur nú fyrir úr rannsókn Matvælastofnunar. Þrír af ellefu löxum sem greindir voru úr Haukadalsá reyndust vera strokulaxar úr kví Arctic Sea Farm í Dýrafirði. Undirbúningur Menningarnætur í Reykjavík er í fullum gangi. Allt verður gert til að sporna gegn drykkju ungmenna í miðbænum á morgun, að sögn lögreglu. Metþátttaka verður í Reykjavíkurmaraþoninu í ár og allt stefnir í að söfnunarmet verði slegið. Siggi Stormur er búinn að rýna í veðurkortin fyrir hlaupara en það má búast við rigningu þegar flugeldasýningin fer fram. Spennan fer vaxandi fyrir bikarúrslitaleik Vals og Vestra í fótbolta sem fer fram á Laugardalsvelli í kvöld. Vestri spilar í kvöld sinn fyrsta bikarúrslitaleik í sögu félagsins. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Grjóthart nei hjá dúxinum í Yale Innlent Landsmenn allir harmi slegnir Innlent Thunberg og félagar borin út úr norska seðlabankanum Erlent Leituðu ítrekað í geymslur stofnunar Innlent „Kannski verður maður grátandi hálft hlaupið, en þá bara er það þannig“ Innlent Tuttugu milljónir í bankanum og kona í gæsluvarðhaldi Innlent Dauðbrá og varð öskureið þegar hún sá sjálfa sig í gervigreindarmyndbandi Innlent Aðstoðar allt að fimmtán ára gömul börn að hætta með bleyju Innlent Erik Menendez fær ekki reynslulausn Erlent Áfall fyrir RIFF Innlent Fleiri fréttir Þáttastjórnendum X-sins sagt upp Líta málið „mjög alvarlegum augum“ Hella áfenginu niður og hringja í foreldra Tuttugu milljónir í bankanum og kona í gæsluvarðhaldi Rigning og rok í methlaupi Sleppt úr gæsluvarðhaldi en málið enn til rannsóknar Hlaup hafið úr Hafrafellslóni Hungursneyð lýst yfir og forsætisráðherra segir alþjóðasamfélagið ráðalaust Aðstoðar allt að fimmtán ára gömul börn að hætta með bleyju Hungursneið á Gasa, strokulaxar og metþátttaka í Reykjavíkurmaraþoni Grjóthart nei hjá dúxinum í Yale Áfall fyrir RIFF Skipar samningateymi um uppbyggingu Víkings á Markarsvæði Leituðu ítrekað í geymslur stofnunar Tillaga um að stækka Hótel Flatey felld Landsmenn allir harmi slegnir Sósíalistar og Rússlandsvinir undir eitt þak „Kannski verður maður grátandi hálft hlaupið, en þá bara er það þannig“ Bærinn hefur afhent lögreglu myndefni í tengslum við hraðbankaránið Dauðbrá og varð öskureið þegar hún sá sjálfa sig í gervigreindarmyndbandi 83% fallinna almennir borgarar: „Allt sem er að gerast þarna ber einkenni þjóðarmorðs“ Næsti fasi í yfirtöku á Gasaströnd og Njálugleði Þrír laxar reyndust úr sjókví í Dýrafirði Allt stopp á lokametrunum Framboðið „verður að koma í ljós“ Fundu ríflega tuttugu lítra af brennisteinssýru í Gnoðarvogi Mikilvægt að nota réttu orðin sem séu píka og typpi Biðla til bílstjóra sem leggja á bílastæði kirkjunnar Gjörólíkt gengi frá kosningum Helmingur landsmanna ánægður með störf Höllu Sjá meira