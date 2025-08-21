Innlent

Bærinn hefur af­hent lög­reglu mynd­efni í tengslum við hraðbankaránið

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Búið er að negla plötur fyrir gatið á byggingunni þar sem hraðbankanum var rænt, með hjálp stolinnar gröfu, aðfaranótt þriðjudags í Mosfellsbæ.
Vísir/Elín Margrét

Mosfellsbær hefur afhent lögreglu myndefni úr eftirlitsmyndavélum bæjarins í tengslum við rannsókn á hraðbankaráni í bænum fyrr í vikunni. Rannsókn málsins er sögð á frumstigi en héraðsdómur hafnaði í morgun beiðni lögreglu um gæsluvarðhald yfir manni sem hún hefur grunaðan í málinu.

Lögregla krafðist gæsluvarðhalds yfir karlmanni á fimmtugsaldri sem var handtekinn á þriðjudaginn vegna gruns um að hafa átt þátt í málinu en héraðsdómur hafnaði kröfunni í morgun. Lögregla hefur kært úrskurðinn til Landsréttar og er þess vænst að afstaða Landsréttar muni liggja fyrir síðdegis á morgun. 

Sami maður er einnig grunaður um rán í Hamraborg í fyrra, en ólíkt hraðbankaráninu í Mosfellsbæ hefur maðurinn játað hlutdeild í Hamraborgarmálinu.

Lögregla vinnur meðal annars að því að nálgast myndefni úr öryggismyndavélum sem varpað geti ljósi á málið. Samkvæmt upplýsingum frá Mosfellsbæ hefur sveitarfélagið afhent lögreglu myndefni úr öryggismyndavélum sveitarfélagsins í tengslum við rannsókn málsins.

„Mosfellsbær nýtir rafræna vöktun í stofnunum þar sem það er talið nauðsynlegt á grundvelli öryggis eða eignavörslu. Í gildi eru verklagsreglur um rafræna vöktun sem byggja á persónuverndarlögum og reglum Persónuverndar. Reglurnar kveða á um hvaða aðilar hafi aðgang að rafrænni vöktun og skoðun á efni sem eru forstöðumenn stofnana eða nánar tilgreindir starfsmenn sem eru þá jafnframt bundnir trúnaði um efnið og það sem þar kemur fram,” segir í svari bæjarins við fyrirspurn fréttastofu.

Í tilkynningu frá lögreglu frá því fyrr í dag segir að rannsóknin sé á frumstigi og því sé ekki hægt að veita frekari upplýsingar að svo stöddu. Þannig hafa ekki fengist svör frá lögreglu um það hvort hraðbankinn eða peningarnir sem í honum voru hafi fundist eða hvort fleiri hafi verið handteknir.

