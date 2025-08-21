Bærinn hefur afhent lögreglu myndefni í tengslum við hraðbankaránið Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 21. ágúst 2025 19:17 Búið er að negla plötur fyrir gatið á byggingunni þar sem hraðbankanum var rænt, með hjálp stolinnar gröfu, aðfaranótt þriðjudags í Mosfellsbæ. Vísir/Elín Margrét Mosfellsbær hefur afhent lögreglu myndefni úr eftirlitsmyndavélum bæjarins í tengslum við rannsókn á hraðbankaráni í bænum fyrr í vikunni. Rannsókn málsins er sögð á frumstigi en héraðsdómur hafnaði í morgun beiðni lögreglu um gæsluvarðhald yfir manni sem hún hefur grunaðan í málinu. Lögregla krafðist gæsluvarðhalds yfir karlmanni á fimmtugsaldri sem var handtekinn á þriðjudaginn vegna gruns um að hafa átt þátt í málinu en héraðsdómur hafnaði kröfunni í morgun. Lögregla hefur kært úrskurðinn til Landsréttar og er þess vænst að afstaða Landsréttar muni liggja fyrir síðdegis á morgun. Sjá einnig: Gæsluvarðhaldskröfu hafnað í hraðbankamálinu Sami maður er einnig grunaður um rán í Hamraborg í fyrra, en ólíkt hraðbankaráninu í Mosfellsbæ hefur maðurinn játað hlutdeild í Hamraborgarmálinu. Lögregla vinnur meðal annars að því að nálgast myndefni úr öryggismyndavélum sem varpað geti ljósi á málið. Samkvæmt upplýsingum frá Mosfellsbæ hefur sveitarfélagið afhent lögreglu myndefni úr öryggismyndavélum sveitarfélagsins í tengslum við rannsókn málsins. „Mosfellsbær nýtir rafræna vöktun í stofnunum þar sem það er talið nauðsynlegt á grundvelli öryggis eða eignavörslu. Í gildi eru verklagsreglur um rafræna vöktun sem byggja á persónuverndarlögum og reglum Persónuverndar. Reglurnar kveða á um hvaða aðilar hafi aðgang að rafrænni vöktun og skoðun á efni sem eru forstöðumenn stofnana eða nánar tilgreindir starfsmenn sem eru þá jafnframt bundnir trúnaði um efnið og það sem þar kemur fram,” segir í svari bæjarins við fyrirspurn fréttastofu. Í tilkynningu frá lögreglu frá því fyrr í dag segir að rannsóknin sé á frumstigi og því sé ekki hægt að veita frekari upplýsingar að svo stöddu. Þannig hafa ekki fengist svör frá lögreglu um það hvort hraðbankinn eða peningarnir sem í honum voru hafi fundist eða hvort fleiri hafi verið handteknir. Lögreglumál Mosfellsbær Hraðbanka stolið í Mosfellsbæ Peningum stolið í Hamraborg Mest lesið Landsmenn allir harmi slegnir Innlent Dauðbrá og varð öskureið þegar hún sá sjálfa sig í gervigreindarmyndbandi Innlent „Kannski verður maður grátandi hálft hlaupið, en þá bara er það þannig“ Innlent Tillaga um að stækka Hótel Flatey felld Innlent Sósíalistar og Rússlandsvinir undir eitt þak Innlent Fundu ríflega tuttugu lítra af brennisteinssýru í Gnoðarvogi Innlent „Dýrlingurinn“ tekinn úr umferð en keyrir enn Innlent Menntamálaráðherra greindur með þágufallssýki Innlent Mikilvægt að nota réttu orðin sem séu píka og typpi Innlent Stór hluti felldur niður og Shamsudin-bræður játa Innlent Fleiri fréttir Tillaga um að stækka Hótel Flatey felld Landsmenn allir harmi slegnir Sósíalistar og Rússlandsvinir undir eitt þak „Kannski verður maður grátandi hálft hlaupið, en þá bara er það þannig“ Fjögurra daga Njáluhátíð sett á Hvolsvelli í kvöld Bærinn hefur afhent lögreglu myndefni í tengslum við hraðbankaránið Dauðbrá og varð öskureið þegar hún sá sjálfa sig í gervigreindarmyndbandi 83% fallinna almennir borgarar: „Allt sem er að gerast þarna ber einkenni þjóðarmorðs“ Næsti fasi í yfirtöku á Gasaströnd og Njálugleði Þrír laxar reyndust úr sjókví í Dýrafirði Allt stopp á lokametrunum Framboðið „verður að koma í ljós“ Fundu ríflega tuttugu lítra af brennisteinssýru í Gnoðarvogi Mikilvægt að nota réttu orðin sem séu píka og typpi Biðla til bílstjóra sem leggja á bílastæði kirkjunnar Gjörólíkt gengi frá kosningum Helmingur landsmanna ánægður með störf Höllu Rafmagnslaust í öllum Skagafirði Gerður ráðin skólastjóri Barnaskóla Kársness Menntamálaráðherra greindur með þágufallssýki Fjórir greinast að meðaltali á ári með malaríu Markar lok vegferðar sem hófst vegna Kristnihátíðarinnar 2000 Óska eftir myndefni af gröfunni Vendingar í hraðbankamálinu og húsnæði sem fólk vill ekki Fórnarlamb stórhættulegs hrekks sem betur fer með hjálm Fannst heill á húfi Síðustu aspirnar á Austurvegi felldar Björguðu ferðamanni sem hafði fest bílinn í aurbleytu við Hagavatn Gæsluvarðhaldskröfu hafnað í hraðbankamálinu „Þessi sleggja, sem var sveiflað, var gúmmísleggja“ Sjá meira