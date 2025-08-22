Grjóthart nei hjá dúxinum í Yale Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 22. ágúst 2025 11:29 Miklar skemmdir voru unnar á þjónustukjarnanum í Mosfellsbæ þegar hraðbankinn var tekinn því sem næst í heilu lagi. vísir/Anton Brink Það þótti tíðindum sæta þegar lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu var neitað um gæsluvarðhald yfir karlmanni á fertugsaldri vegna gruns um aðild að hraðbankaþjófnaði í Mosfellsbæ í vikunni. Eftir tveggja klukkustunda rökræður sagði hámenntaður dómari á vaktinni nei. Beðið er álits Landsréttar. Lögregla leitar að myndefni og biðlar til almennings um aðstoð. Hraðbankaþjófnaðurinn í Mosfellsbæ aðfaranótt þriðjudags er með sérstakari þjófnaðarmálum seinnni tíma. Gröfu var stolið á byggingarsvæði að næturlagi, ekið sem leið lá að þjónustukjarna í Þverholti í Mosfellsbæ þar sem bæjarstjóri hefur aðsetur og hraðbanka stolið því sem næst í heilu lagi með tilheyrandi látum. Hraðbankinn hefur ekki fundist og það var ekki fyrr en um kvöldmatarleytið á miðvikudag sem karlmaður á fimmtugsaldri gaf sig fram. Sá hefur verið undir smásjá lögreglu í nokkurn tíma í tengslum við þjófnað á reiðufé á höfuðborgarsvæðinu. Karlmaðurinn mun hafa játað hlutdeild í Hamraborgarþjófnaðinum í mars 2024 þegar tveir menn brutust inn í bifreið Öryggismiðstöðvarinnar á meðan starfsmenn tæmdu spilakassa á veitingastaðnum Catalinu. Þjófarnir höfðu 20 til 30 milljónir upp úr krafsinu en óvíst er hve stóran hluta peninganna var hægt að nýta þar sem peningatöskurnar eru með litasprengjum. Karlmaðurinn var handtekinn eftir að litaðir peningaseðlar fundust í spilakassa. Maðurinn mun hafa sést úr öryggismyndavélum spilakassastaðarins þar sem seðlarnir fundust. Einu og hálfu ári eftir þjófnaðinn hefur ekki verið gefin úr ákæra í Hamraborgarmálinu. Þá var karlmaðurinn handtekinn við rannsókn á Gufunesmálinu svokallaða þar sem eldri manni úr Þorlákshöfn var ráðinn bani. Karlmaðurinn var handtekinn með riffil með hljóðdeyfi sem hann viðurkenndi að hafa stolið. Hann sætti gæsluvarðhaldi í nokkrar vikur en er ekki á meðal ákærðu í málinu sem verður flutt fyrir dómstólum í næstu viku. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu réðst í húsleit á tveimur stöðum vegna hraðbankaþjófnaðarins á þriðjudag en án árangurs. Önnur þeirra var gerð á heimili Stefáns Blackburn sem ákærður er í Gufunesmálinu. Ekkert kom út úr þeirri húsleit og ekkert sem bendir til tengingar á milli Gufunesmálsins og hraðbankaþjófnaðarins að sögn lögreglu. Það var svo um kvöldmatarleytið á miðvikudag sem karlmaður á fimmtugsaldri gaf sig fram við lögregluna á höfuðborgarsvæðinu eftir hvatningu lögreglu. Lögregla ákvað í gær að krefjast gæsluvarðhalds yfir honum í tengslum við rannsóknina á málinu. Farið er fram á gæsluvarðhald til að tryggja rannsóknarhagsmuni, meðal annars til að koma í veg fyrir að grunaðir í málum geti haft áhrif á framvindu rannsóknar. Karlmaðurinn var leiddur fyrir dómara í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær. Mun algengara er að héraðsdómur samþykki kröfu lögreglu um gæsluvarðhald í fyrstu tilraun en ekki í umfangsmiklum málum. Algengt er að slík mál séu afgreidd í dómssal á fimmtán mínútum en svo var ekki. Arnaldur Hjartarson, dómari við Héraðsdóm Reykjavíkur, var á vaktinni og mun fyrirtakan hafa tekið um tvær klukkustundir. Við kröfu um gæsluvarðhald skila bæði lögregla og verjandi greinargerð þar sem lögregla færir rök fyrir því að viðkomandi eigi að loka inni og verjandi mælir jafnan gegn því. Í þetta skiptið var niðurstaða dómara nei. Dómari mat sem svo að rök lögreglu fyrir gæsluvarðhaldi væru ekki nægjanleg. Úrskurður sem lögregla kærði til Landsréttar. Von er á niðurstöðu frá réttinum í dag. Lögregla kallaði í dag, annan daginn í röð, eftir aðstoð frá almenningi í leit sinni að myndefni í Mosfellsbæ og við Hafravatn þaðan sem gröfunni var stolið. Er horft til tímabilsins 3:30 til 6:00 aðfaranótt þriðjudags. Arnaldur dómari á ansi magnaðan feril að baki. Hann var skipaður héraðsdómari árið 2018 aðeins 34 ára gamall. Eftir nám við lagadeild Háskóla Íslands nam hann við lagadeild Yale í Bandaríkjunum þar sem hann dúxaði í náminu. Hann starfaði um tíma á LEX lögmannsstofu og hjá rannsóknarnefnd Alþingis eftir fall íslensku bankanna. Hann vann á lánasviði Fjármálaeftirlitsins, sem aðstoðarmaður dómara við Hæstarétt og við EFTA-dómstólinn. Þá var hann yfirlögfræðingur Bankasýslu ríkisins í tvö ár og hefur kennt mörgum lögfræðinemanum við Háskóla Íslands þar sem hann hefur verið aðjúnkt síðan 2013. 