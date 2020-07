Ragnar hjá FCK fram að Englandsleik og gæti mætt United

View this post on Instagram

. SÆRLIG AFTALE LADER FCK FORLÆNGE KONTRAKTER KORTVARIGT Covid19-pandemien har som bekendt forsinket såvel nationale ligaer som internationale turneringer. Europa League skulle for længst være spillet færdig, men turneringen har fortsat ikke afviklet 1/8-finalerne. Således spiller F.C. København, om en uge, returkamp hjemme mod Besaksehir Istanbul i netop 1/8-finalerne. To af klubbens spillere, Ragnar Sigurdsson og Dame N Doye, havde dog kontraktudløb 30.6. en dato det pga. Corona-situationen er blevet muligt at forlænge indtil udgangen af juli måned. Og det er sket for begge spillere. Det hjalp dog ikke københavnerne i forhold til den internationale turnering og FCK har derfor fået en særlig tilladelse til at forlænge spillerkontrakter indtil Europa League 19/20 er færdigspillet. Divisionsforeningens Arbejdsgiverforening har aftalt med Spillerforeningen, at klubberne kan få adgang til at forlænge kontrakter til de turneringer, klubberne deltager i er afsluttede, siger Claus Thomsen til Copenhagen Sundays. Man har således allerede forlænget indtil ultimo august med Sigurdsson. Og klubben arbejder på noget lignende for N Doye, erfarer CS. København-spillerne har fri indtil fredag og skal her efter forberede sig til den vigtige 1/8-finale. En kamp N'Doye kun kan spille, hvis han kontrakt forlænges. Foto: Copenhagen Sundays.