Stjörnulífið: HönnunarMars, sumarpartý og kosningar

View this post on Instagram

[English follows] Ho nnunarMars er nu na i ju ni ! Ha ti ðin go ða er haldin nu na i to lfta sinn en i þetta skipti með breyttu sniði. Alls eru sy ningarnar 80 og viðburðirnir 100 með hvers kyns ho nnun i fyrirru mi. I dag kynnti e g me r fimm sy ningar a tveimur sto ðum og Guðni fo r a meðan a aðrar sy ningar. Margt spennandi a sviði ho nnunar ma nu finna vi ða a ho fuðborgarsvæðinu. E g hvet ykkur o ll til að kynna ykkur það sem er i boði! // It s Design March in June! Design March is being held for the 12th time and features 80 exhibitions and 100 events of all sorts. I saw five different exhibitions at two venues this afternoon while Guðni was at some others. A lot of exciting events taking place around the capital area, make sure you take a look at some wonderful Icelandic creativity! @honnunarsafn @tatttakendur