Hljómsveitin Kiriyama Family hefur nú sent út frá sér nýtt lag og myndband sem ber heitið Every time you go.

Lítið hefur farið fyrir hljómsveitinni síðustu misseri en hún hefur þó ekki setið auðum höndum. Liðsmenn hennar hafa verið að vinna hörðum höndum að nýju efni og munu fleiri lög fylgja í kjölfarið á næstu mánuðum.

Myndbandið er tekið upp í félagsheimilinu Þingborg og eingöngu var notast við eina upptöku í ferlinu.

Það var Brúsi Ólafsson sem leikstýrði og Magga Vala sem tók upp myndbandið.