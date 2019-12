Aron Elís til Óðinsvéa

Aron Elís Þrándarson er genginn í raðir OB frá Aalesund. Hann skrifaði undir þriggja og hálfs árs samning við danska liðið.

Velkominn, Aron! Vi er glade for at kunne fortælle, at Aron Elís Thrándarson er ny spiller i OB, når vi rammer 2020 Han har underskrevet en kontrakt på tre og et halvt år og får nummer 19 hos Striberne https://t.co/8637AHuDvl#stribetforlivet #obdk #VelkommentilOdense pic.twitter.com/r1Tx0Zw1k9