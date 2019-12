Áfrýjun Tottenham skilaði engu

Áfrýun Tottenham vegna rauða spjaldsins sem Heung-Min Son fékk í leik liðsins gegn Chelsea á dögunum hefur verið hafnað.



Son fékk beint rautt spjald eftir að hafa sparkað í Antonio Rudiger er Son lá á vellinum en Rudiger féll með miklum tilþrifum.



Þetta er ekki í fyrsta skipti sem Son fær að líta rauða spjaldið á leiktíðinni svo hann er á leið í lengra bann en vanalega er gefið fyrir rauð spjöld.





