Michail Antonio, leikmaður West Ham, slapp ómeiddur á jóla dag er hann missti stjórn á Lamborghini-bíl sínum og keyrði hann inn í garð.



Framherjinn var þó ekki í venjulegum fötum er hann kom út úr bílnum Hann var klæddur sem snjókarl. Garðurinn sem Antonio keyrði inn í var í Balham, suður London.



West Ham æfði á jóladag og átti að mæta síðar um kvöldið á liðshótelið þar sem þeir voru að fara undirbúa sig fyrir leik gærdagsins en liðið tapaði 2-1 fyrir Crystal Palace í gær.





