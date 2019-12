Jón Jónsson fagnar tíu ára starfsafmæli með stórtónleikum

Tónlistamaðurinn vinsæli Jón Jónsson ætlar að standa fyrir stórtónleikum í Eldborg 30. maí næstkomandi.



Með tónleikunum er Jón að fagna tíu ára starfsafmæli sínu sem tónlistarmaður. Á Tónleiknum mun Jón njóta fulltingis okkar fremsta tónlistarfólks til að flytja lögin í sinni stærstu mynd undir styrkri stjórn Ara Braga Kárasonar.



Á þessum 10 árum hefur Jón sent frá sér lög á borð við When You’re Around, Sooner or Later, All, You, I, Ljúft að vera til, Gefðu allt sem þú átt, Þegar ég sá þig fyrst, Á sama tíma, á sama stað og Með þér.



Miðasalan á tónleikana hófst í dag og fer fram á Tix og heimasíðu Hörpunnar.