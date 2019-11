Erlendur náði markmiðinu og komst á topp Ama Dablam

Fjallgöngumaðurinn Erlendur Pálsson náði um helgina að komast á topp fjallsins Ama Dablam í Nepal, sem hafði verið draumur hans í þrjú ár. Við fjölluðum um ferðalag Erlends hér á Vísi, en fyrir ári síðan var æxli á stærð við golfkúlu fjarlægt úr höfði hans.



Erlendur lét það ekki stoppa sig þó að veikindin gerðu verkefnið meira krefjandi en hann náði nú loks markmiði sínu í fyrstu tilraun. Erlendur er giftur tveggja barna faðir og er sviðsstjóri akstursþjónustu Strætó. Hann var í undirbúningi fyrir þessa fjallgöngu þegar æxlið fannst. Í samtali við Vísi fyrr í mánuðinum sagði Erlendur:



„Æxlið fannst þannig, að ég fékk suð fyrir eyrun og heimilislæknirinn var svo almennilegur að senda mig í myndatöku. Þá fannst æxlið en ég er ennþá með suðið,“

Erlendur Pálsson lét æxli ekki stoppa sig í því að láta draumana rætast. Mynd/Úr einkasafni

Vilborg Arna Gissurardóttir er með Erlendi í Nepal og hún birti þessa mynd af teyminu á Instagram og sagði þar að þetta væri „eitt besta útsýni sem hún hefði nokkurn tímann upplifað.“



Hópurinn lagði af stað í þetta ferðalag þann 10. október og hafa því verið í tæpan mánuð frá ástvinum sínum. Komu þau meðal annars við í grunnbúðum Everest á leið sinni upp á Ama Dablam og eiga nú eftir að koma sér niður aftur.









Erlendur birti nokkrar fallegar myndir frá síðasta hluta ferðarinnar en í samtali við Vísi segist hann þakklátur. Með honum í för voru Vilborg Arna Gissurardóttir, Sigurður Bjarni Sveinsson, Arnar Páll Gíslason og Aleš Česen. Arnar Páll þurfti þó að snúa til baka vegna veikinda, áður en hópurinn komst á leiðarenda.

„Þetta hafðist! Magnaðir þrír dagar af erfiði, örmögnun, gleði, vonleysi, ofsakæti, þakklæti og auðmýkt. Þvílík forréttindi að fá að taka þátt í þessum leiðangri. Takk Vilborg Arna fyrir ótrúlegt skipulag og hvatningu hausinn á þér er fast skrúfaður á. Thank you Ales for your help and support what a athlete you are. Takk Siggi Bjarni maður bíður ekki um betri félagsskap, þvílíkt gleði að vera nálægt kraftinum í þér. Takk Arnar Páll magnaður klettur sem þú ert og hugsaði ég oft til þín á strunsinu upp. Síðan veit ég að margir voru að hugsa til okkar og senda góða strauma takk fyrir það líka,“ skrifaði Erlendur þegar hann tilkynnti á samfélagsmiðlum að draumurinn hefði ræst.



Mynd/Úr einkasafni

Mynd/úr einkasafni

Mynd/Úr einkasafni

Mynd/Úr einkasafni