Það tók Neymar og Will Smith tíu ár að hittast

Leikarinn Will Smith og brasilíski knattspyrnumaðurinn Neymar hafa reynt hitta hvorn annan í yfir tíu ár. Nokkrum sinnum hafa þeir verið á svipuðum stað á sama tíma en aldrei náð á hvorn annan.



Á dögunum ákvað Will Smith að koma Neymar á óvart. Knattspyrnumaðurinn hélt að hann væri að fara hitta heimsfrægan kokk.



Will Smith gekk óvænt inn í herbergið og kom Neymar heldur betur á óvart. Neymar var vægast sagt ánægður að sjá Smith eins og sjá má hér að neðan.