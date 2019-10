Leeds mistókst að komast á toppinn

Leeds er áfram í 2. sæti ensku B-deildarinnar eftir markalaust jafntefli við Sheffield Wednesday á útivelli í dag.



Sheffield Wednesday fékk bestu færi leiksins framan af leik en Steven Fletcher skaut meðal annars boltanum í slá í síðari hálfleik.



Leeds var þó nálægt því að stela stigunum þremur er Ezgjan Alioski skaut í stöngina undir lok leiksins. Lokatölur markalaust jafntefli.



Leeds er í öðru sætinu með 25 stig en sæti neðar er Sheffield Wednesday með 24 stig.





