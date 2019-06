Birti nektarmyndirnar sjálf eftir að hakkari hótaði að kúga hana með þeim

Bandaríska leikkonan Bella Thorne birti í gær nektarmyndir sem hún tók af sjálfri sér, en hafði ekki ætlað til opinberrar birtingar, eftir að hakkari komst yfir myndirnar og hótaði að birta þær.



Thorne deildi skjáskotum af SMS-samskiptum við hakkarann á Twitter-reikningi sínum í gær. Þar sést að viðkomandi sendi myndirnar til Thorne og segist jafnframt hafa sambærileg myndbönd af henni í fórum sínum.



„Síðasta sólarhringinn hefur mér verið hótað með mínum eigin nektarmyndum,“ skrifaði Thorne í yfirlýsingu sem hún lét fylgja með myndbirtingunni. „Mér líður ógeðslega, mér finnst eins og það sé fylgst með mér, mér finnst eins og einhver hafi tekið frá mér það sem ég hafði aðeins ætlað sérstakri manneskju.“



Þá hafi hakkarinn sent henni nektarmyndir af öðrum Hollywood-stjörnum. Thorne vandar honum ekki kveðjurnar og segir hann ekki geta stjórnað lífi hennar.



„Hér eru myndirnar sem hann hefur verið að hóta mér með, með öðrum orðum: hér eru brjóstin á mér,“ skrifar Thorne. Þá hafi málið verið tilkynnt til bandarísku alríkislögreglunnar, FBI.



Thorne er 21 árs og hóf ung feril sinn í Hollywood. Hún hefur leikið í þáttaröðum á borð við Dirty Sexy Money og Shake it Up en sú síðarnefnda var sýnd á sjónvarpsstöðinni Disney Channel. Thorne hefur einnig unnið sem fyrirsæta og gefið út tónlist.



Árið 2014 var persónulegum myndum af iCloud-reikningum fjölmargra Hollywood-stjarna stolið og þær birtar á netinu. Á meðal þeirra sem brotið var á voru leikkonurnar Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst og Aubrey Plaza.