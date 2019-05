„Útfararstjórinn“ og samverkafólk fengu þyngri dóma í farsakenndu fjársvikamáli

Landsréttur þyngdi í dag dóma yfir tveimur íslenskum karlmönnum og íslenskri konu í farsakenndu fjársvikamáli sem teygði anga sína út fyrir landsteinanna, til Hong Kong, Suður-Kóreu og Ítalíu. Auk þremenninganna var Nígeríumaður ákærður í málinu en dómur yfir honum í héraði var látinn óraskaður í Landsrétti.



Fjórmenningarnir voru í héraðsdómi Reykjaness í fyrra dæmd fyrir peningaþvætti; Íslendingarnir fyrir peningaþvætti af ásetningi en Nígeríumaðurinn fyrir peningaþvætti af gáleysi. Þau voru dæmd í tveggja til fimm mánaða fangelsi í héraðsdómi en ákæruvaldið fór fram á að refsing yfir þeim yrði þyngd.



Sjá einnig: Mis­ferli upp á tugi milljóna: Verjandi og marg­dæmdur kyn­ferðis­brota­maður sæta gæslu­varð­haldi



Einn Íslendinganna er „útfararstjórinn“ Gunnar Rúnar Gunnarsson, sem á að baki langan sakaferil, bæði fyrir kynferðisbrot og fjársvik. Hann hlaut fjögurra mánaða dóm fyrir aðild sína að málinu í héraði.



Hinn dularfulli Sly

Mótsagnakenndur og ósamrýmanlegur framburður

Málið er rekið til 54 milljóna króna sem útgerðarfélagið Nesfiskur í Garði átti að fá frá suður-kóreska matvælafyrirtækinu Daesung Food One co. í byrjun árs 2016. Peningarnir komust hins vegar aldrei á áfangastað þar sem svikahrappar, sem aldrei hafa komið í leitirnar, brutust inn í tölvupóstsamskipti á milli Nesfisks og Daesung Food One og fengu það síðarnefnda til að leggja milljónirnar inn á aðra reikninga.Umræddir reikningar voru skráðir á Íslandi og í eigu sumra hinna dæmdu. Konan, sem hlaut tólf mánaða fangelsi, átti í samskiptum við Nígeríumann, sem fjórmenningarnir nefndu Sly, sem miðuðu að því að hún útvegaði bankareikning á Íslandi til að leggja inn á umrædda fjármuni. Sly þessi var eitt sinn unnusti konunnar, samkvæmt framburði eins hinna dæmdu. Hann fannst aldrei, þrátt fyrir rannsókn lögreglu.Úr varð að Gunnar Rúnar lagði til bankareikning einkahlutafélags síns RG verktaka til að taka við fénu. Rúmar 31,6 milljónir, andvirði fyrri greiðslunnar frá Daesung Food One Co, voru lagðar inn á reikninginn í byrjun árs 2016 og seinni greiðslan, rúmar 22 milljónir, tæpum mánuði síðar. Hin dæmdu ráðstöfuðu peningnum svo á milli sín en hluta fjársins var komið úr landi, meðal annars með millifærslum til Hong Kong.Það var gert með aðstoð nígeríska mannsins, sem í ákæru var sagður hafa komið gagngert til landsins í febrúar 2016 til að hafa umsjón með flutningi fjármunanna en hluti þeirra fór þó aldrei úr landi. Hann var handtekinn í Bologna á Ítalíu haustið 2017 og síðar framseldur til Íslands.Framburður fjórmenninganna fyrir dómi var jafnframt um margt mótsagnakenndur og ósamrýmanlegur um þátt hvers og eins þeirra í samskiptum við Sly, móttöku fjármunanna, millifærslu þeirra milli reikninga, ráðstöfun hluta þeirra í eigin þágu og annarra og sendingu á drjúgum hluta þeirra inn á erlenda bankareikninga.Nígeríumaðurinn var sakfelldur fyrir peningaþvætti af gáleysi í héraði og dæmdur í tveggja mánaða fangelsi. Sá dómur stóð óraskaður í Landsrétti. Dómar yfir Íslendingunum þremur voru hins vegar þyngdir. Konan var dæmd í tólf mánaða fangelsi, annar maðurinn í tíu mánaða fangelsi og Gunnar Rúnar í átta mánaða fangelsi. Þá var Íslendingunum gert að greiða stærstan hluta málsvarnarlaun verjenda sinna auk hluta sakarkostnaðar.