Tveir vinir og nýstúdentar héldu í sumar vímuefnalausan viðburð þar sem ungmenni gátu skemmt sér utandyra með jafnöldrum sínum. Þeir segja viðburðinn hafa heppnast afar vel og stefna á að stækka hann á næsta ári.
Fréttastofa hefur reglulega fjallað um ungmennapartí sem unglingar á grunnskóla- og framhaldsskólaaldri halda utandyra á sumrin. Viðburðirnir eru oftar en ekki án alls eftirlits og margir með áfengi við hönd. Foreldrar og lögregla hafa lýst yfir áhyggjum sínum vegna þessara partía en dæmi eru um að börn verði ofurölvi og enginn fullorðinn á svæðinu til að aðstoða þau.
Tveir ungir menn, nýútskrifaðir úr Menntaskólanum við Sund, sáu sér leik á borði og hófu skipulagningu slíks viðburðar, með gæslu og án allra vímuefna.
„Þegar við komum í menntaskóla sáum við að enginn var að halda neina viðburði. Allt var óskipulagt. Löggan kom,“ segir Aron Valur Gunnlaugsson, annar skipuleggjenda.
„Einhvers staðar í Elliðaárdalnum til tvö um nótt. Svo sá maður níu vasaljós, þá voru löggurnar komnar. Allir hlaupandi heim og allt ömurlegt. Þetta er svo leiðinlegt. Þannig við hugsuðum að við ættum að gera eitthvað í þessu. Sóttum um leyfi og allt það dæmi,“ segir Ketill Ágústsson, einnig skipuleggjandi.
Viðburðurinn, sem þeir kalla Brekkusöngur og sumarball, fór fram síðustu helgi. Rúmlega þrjú hundruð ungmenni voru á svæðinu.
„Við ætlum að reyna að gera þetta árlegt. Við byrjum með brekkusöng, svo er ball. Svo eru matarvagnar og við ætlum að reyna að stækka þetta á hverju ári. Þetta er vímuefnalaus viðburður og bara stemning,“ segir Aron Valur.
Hvernig gekk þetta í ár?
„Bara frábærlega. Ekkert ofbeldi,“ svarar Ketill.
Foreldrar barna sem sækja viðburðinn hafa verið afar ánægðir með framtakið.
„Við erum með tónlistarmenn, gæslu. Svo er lögreglan hér og starfsfólk frá Bólinu og Flotanum sem hjálpuðu okkur rosalega mikið. Bara Mosfellsbær, þökkum öllum þar rosalega fyrir að leyfa okkur að gera þetta,“ segir Aron Valur.