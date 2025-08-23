Innlent

Neitaði að borga reikninginn, hótaði löggu líf­láti og fór í steininn

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Ferðamaður sem neitaði að borga reikning sinn og framvísa skilríkjum var handtekinn.
Vísir

Veitingastaður óskaði aðstoðar lögreglu vegna erlends ferðamanns sem neitaði að greiða reikninginn. Þegar lögregla kom á vettvang neitaði viðkomandi að framvísa gildum skilríkjum, hótaði að „kýla og drepa“ lögregluþjón og streittist verulega á móti.

Þetta kemur fram í dagbók Lögreglunna á höfuðborgarsvæðinu um verkefnin frá 17 í gærkvöldi til 5 í morgun. Alls voru sjötíu mál skráð á því tímabili og fimm gistu fangaklefa.

Viðkomandi ferðamaður var einn þeirra en hann var handtekinn í þágu rannsóknar málsins og er grunaður um fjársvik, brot á lögum um útlendinga, brot á lögreglusamþykkt fyrir Reykjavíkurborg og ofbeldi gagnvart lögreglumanni.

Göt stungin á dekk, eignaspjöll og vandræði

Í umdæmi lögreglustöðvar 2, sem sinnir verkefnum í Hafnarfirði og Garðabæ, óskaði maður eftir aðstoð lögreglu og sagði að búið væri að stinga á þrjú dekk á bifreið sinni. Einn er grunaður í málinu og það til rannsóknar.

Þá voru nokkrir ökumenn stöðvaðir við almennt umferðareftirlit grunaðir um akstur undir áhrifum ánavana- og fíkniefna.

Lögreglumönnum við lögreglustöð 4, sem sinnir verkefnum í Grafarholti, Grafarvogi, Norðlingaholti, Mosfellsbæ, Kjósarhreppi og á Kjalarnesi, var tilkynnt um tvo „aðila til vandræða“ en þegar lögregla kom á vettvang reyndust mennirnir hafa ollið eignaspjöllum. Annar neitaði að segja til nafns að kröfu lögreglu en báðir voru handteknir og vistaðir í fangaklefa í þágu rannsóknar málsins.'

