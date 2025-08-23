Veitingastaður óskaði aðstoðar lögreglu vegna erlends ferðamanns sem neitaði að greiða reikninginn. Þegar lögregla kom á vettvang neitaði viðkomandi að framvísa gildum skilríkjum, hótaði að „kýla og drepa“ lögregluþjón og streittist verulega á móti.
Þetta kemur fram í dagbók Lögreglunna á höfuðborgarsvæðinu um verkefnin frá 17 í gærkvöldi til 5 í morgun. Alls voru sjötíu mál skráð á því tímabili og fimm gistu fangaklefa.
Viðkomandi ferðamaður var einn þeirra en hann var handtekinn í þágu rannsóknar málsins og er grunaður um fjársvik, brot á lögum um útlendinga, brot á lögreglusamþykkt fyrir Reykjavíkurborg og ofbeldi gagnvart lögreglumanni.
Í umdæmi lögreglustöðvar 2, sem sinnir verkefnum í Hafnarfirði og Garðabæ, óskaði maður eftir aðstoð lögreglu og sagði að búið væri að stinga á þrjú dekk á bifreið sinni. Einn er grunaður í málinu og það til rannsóknar.
Þá voru nokkrir ökumenn stöðvaðir við almennt umferðareftirlit grunaðir um akstur undir áhrifum ánavana- og fíkniefna.
Lögreglumönnum við lögreglustöð 4, sem sinnir verkefnum í Grafarholti, Grafarvogi, Norðlingaholti, Mosfellsbæ, Kjósarhreppi og á Kjalarnesi, var tilkynnt um tvo „aðila til vandræða“ en þegar lögregla kom á vettvang reyndust mennirnir hafa ollið eignaspjöllum. Annar neitaði að segja til nafns að kröfu lögreglu en báðir voru handteknir og vistaðir í fangaklefa í þágu rannsóknar málsins.'