Mamma er langbesti aðdáandinn

Jóhannes Haukur hefur nýlokið æfingu í World Class þegar blaðamaður lítur til hans. Hann er nýkominn heim frá Prag þar sem hann var í tökum fyrir þáttaröðina A Letter for the King, sem verður sýnd á Netflix. World Class er nánast félagsmiðstöðin hans Jóhannesar. „Við eigum heima hér rétt hjá í Laugardalnum, það er dásamlegt að eiga heima hér. Við erum með alla þessa náttúru, sundlaugina og garðana í bakgarðinum hjá okkur,“ segir Jóhannes sem segist bíða eftir elstu dóttur sinni sem æfir fótbolta með Þrótti. Hann ætlar að fylgja henni á fótboltaleik. Hann er kvæntur Rósu Björk Sveinsdóttur, hagfræðingi hjá Seðlabanka Íslands, og þau eiga þrjú börn, ellefu, sjö og þriggja ára.



„Ég er tvær mínútur að labba hingað svo að það er engin góð afsökun fyrir því að mæta ekki í ræktina. Það er spa hér á neðri hæðinni og ég ætti að skammast mín fyrir það hvað ég er stundum latur í lyftingasalnum, þá er ég fljótt kominn í hvíta sloppinn og í spa-ið. Ég þarf stundum að minna mig á það að vera meira í æfingagallanum en hvíta sloppnum.“



Nýtur þess að vera heima

Hann nýtur þess að vera heima og vera með börnunum og sinna heimilinu þegar hann er ekki að vinna. „Foreldrahlutverkið breytist eftir því sem maður eignast fleiri börn. Maður er orðinn svo slakur á því. Sú elsta fékk ekki að smakka ís eða sælgæti að ég held fyrr en hún var orðin fimm ára en sú yngsta fékk ís bara ársgömul. Maður tekur ekki alla slagina!“



Jóhannes Haukur og Rósa Björk kynntust skömmu fyrir jól árið 2002. „Við sátum hvort í sínum básnum á Dubliners og snerum baki hvort í annað. Ég hóf samtalið og það gekk svona glimrandi vel, við erum núna búin að vera saman í meira en sautján ár.“



Hlutverk Jóhannesar Hauks í kvikmyndinni Svartur á leik varð vendipunktur á ferli hans. Kvikmyndin fór víða og varð til þess að hann fékk umboðsmann í Los Angeles og ekki löngu seinna fékk hann hlutverk í þáttaröðinni A.D. sem var framleidd af NBC um Jesú og lærisveina hans. Jóhannes Haukur lék lærisveinninn Tómas og lék hann í tíu þáttum. Eftir þetta stóra verkefni fékk hann hlutverk í Game of Thrones-þáttunum sem reyndist enn meiri stökkpallur fyrir hann. Hann fór síðan í kjölfarið með hlutverk í kvikmyndinni Atomic Blonde með Charlize Theron, John Goodman og James McAvoy. Þá fór hann með aðalhlutverk í Netflix-seríunni Innocents og hefur nú nýlokið tökum á Letter to the King.



Jóhannes, er ferillinn á miklu flugi?



„Ég myndi segja að hann sé á góðri siglingu frekar en flugi, það er svona jarðtengdara. Svartur á leik var stökkpallurinn en svo þegar það eru komin stór verkefni eins og Game of Thrones á ferilskrána þá er horft aðeins betur á þig. Þú ert ekki bara enn einn íslenski leikarinn og prufurnar sem ég geri fá meiri athygli. Ég búinn að vera í þessu núna í fimm ár og hef ekkert verið í leikhúsunum á meðan,“ segir Jóhannes Haukur.



Hvert og eitt þeirra verkefna sem Jóhannes Haukur hefur leikið í tekur margar vikur og jafnvel mánuði. „Ef ég er að leika í sjónvarpsþáttaröð þá tekur það oft um fimm mánuði, svo þegar verkefninu er lokið þá tekur við dauður tími þar sem ég er í mesta lagi að gera prufur fyrir næstu verkefni. En ég er alltaf jafn ánægður þegar ég er búinn að klára verkefni og er í þessum dauða tíma. Nú er ég þar, í dauða tímanum, og veit ekki alveg hvað ég geri næst. Ég er með boð um hlutverk sem kannski verður af, þetta er oft langt ferli þar sem ekkert er meitlað í stein en ég hef lært að taka því með jafnaðargeði.



Ég er rosalega ánægður með þann góða og rúma tíma sem ég fæ inn á milli með fjölskyldunni og þá er ég heima, þvæ þvott og baka og sinni börnunum. En svo er bara geggjað að fá að fara út og vinna eftir heimilisstörfin og gista á fimm stjörnu hóteli,“ segir hann og skellir upp úr. „Þegar ég er að vinna í langan tíma úti þá koma Rósa og börnin mín til mín. Þau komu til dæmis tvisvar til mín til Suður-Afríku og dvöldu í þrjár vikur í senn, hafa nokkrum sinnum komið til London, Búdapest og voru hjá mér um páskana í Prag, þetta er dýrmætt og gaman fyrir þau. En börnin fá samt ekki að fara til Tenerife og kvarta svolítið yfir því.“



Launin góð

Og er hann á grænni grein?



„Launin eru býsna góð og miklu betri en hér heima sem mér finnst mjög öfugsnúið því hér kostar allt meira. En svo er nú allur gangur á því hvað er boðið og stundum þarf maður að segja nei,“ segir Jóhannes Haukur og nefnir dæmi um boð sem hann gat alls ekki fallist á.



„Það versta sem ég man eftir var fyrir nokkrum árum. Mér var boðið að leika í bíómynd í eina viku í Bruss­el og með þekktum leikara. Ég átti að vera í einhverju Frankenstein-vampírugervi. En átti svo bara að fá tuttugu þúsund krónur fyrir. Þetta var nú bara algjört rugl og viðkomandi hefur verið í fréttum vegna miður fallegra hluta upp á síðkastið. Ég sagði bara nei takk og það var ekki erfitt. Ég sagði bara við umboðsmanninn: Við erum ekkert að fara að gera þetta, er það?“



Jóhannes Haukur hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum fyrir nýfenginn áhuga sinn á súrdeigsbakstri. Hann hefur náð miklum árangri og bakar alls kyns bakkelsi úr súrdeigi. „Ég fékk áhuga fyrir þessu um áramótin, ég þekki Norðurlandameistara í bakstri, hann Sigurð Elvar Baldursson. Hann kennir bakstur í Danmörku og mér líka, ég keypti mér bók um súrdeigsbakstur og svo var ég bara með hann á Facetime,“ segir hann. „Nú ég ég að undir­búa að reyna að baka croissant úr súrdeigi sem er mjög krefjandi. Mér finnst þetta mjög slakandi og ég hef tíma til að dunda við þetta þegar ég er heima.“



Jóhannes Haukur var alinn upp af einstæðri móður, Ingibjörgu Höllu Guttesen. Hún er færeysk og þau bjuggu í Færeyjum í þrjú ár þegar hann var barn. Jóhannes Haukur segir móður sína sinn albesta aðdáanda og hún hafi orðið afar spennt þegar hún frétti að hann ætti að vera kynnir á Eurovision.



„Mamma hringdi einmitt í mig og hélt ég ætti að vera í hlutverki Gísla Marteins, það var svolítið liðið á símtalið þegar ég þurfti að leiðrétta hana og segja henni að nei, það væri nú Gísli Marteinn sem væri enn í því hlutverki. Mamma, ég er bara stigakynnir og það tekur bara fimm sekúndur. Þá sagði hún: Ha? Af hverju ekki þú? Og hún skildi í alvörunni ekkert í því af hverju ég sæi ekki um þetta frá A til Ö. Hún er nefnilega minn einlægasti aðdáandi,“ segir Jóhannes Haukur.



Til Færeyja í sumar

„Ég varð einu sinni leiður eftir gagnrýni úr leikhúsinu. Þá hringdi hún í mig og sagði: Nei, þetta er bara ekki satt, Jóhannes Haukur, því ég var á frumsýningunni. Henni finnst allt geggjað sem ég geri og ég held að hún meini það. Ég skil það núna sem foreldri, mér finnst allt sem börnin mín gera best og frábært.“



Hann segist ekki mikið hafa haldið í færeyska siði en fjölskyldan fer þó öll til Færeyja í sumar. „Við förum öll til Færeyja í júlí og það verður gaman fyrir börnin. Það eru nú engir færeyskir siðir sem ég held upp á. En mamma er sjúk í skerpikjöt sem mér finnst líka gott en maður kaupir það nú ekkert úti í búð.“



Er hann mikill Eurovision-aðdáandi?



„Já, eins og flestir Íslendingar þá horfi ég og tek þátt þegar Ísland er með í keppninni. Þegar Ísland er ekki með þá minnkar nú áhuginn og ég nenni ekki að horfa. Mér finnst Hatari frábært atriði, þetta er flott lag, sterkt konsept og mér finnst við vera hugrökk. Ég man ekki eftir viðlíka hugrekki síðan Páll Óskar tók þátt. Evrópa var ekki tilbúin þá! En kannski fyrir Hatara, sjáum til.“



Ætlar hann að klæða sig upp í stíl Hatara?



„Tja, ég hef fengið skýr fyrirmæli frá börnunum mínum sem vilja að ég sé aðeins „eðlilegri“. Kannski sleppur jogginggallinn,“ segir hann.