Ófarir Real halda áfram sem töpuðu fyrir botnliðinu

Það gengur ekki né rekur hjá Real Madrid þetta tímabilið en í kvöld töpuðu þeir fyrir botnliðinu Rayo Vallecano, 1-0, á útivelli.



Fyrsta mark leiksins kom úr vítaspyrnu á 23. mínútu. Dæmd var vítaspyrna eftir að dómarinn kíkti á VARsjána og Adrián Embarba skoraði.





- Real Madrid have now lost 16 matches in all competitions this season, the most in a single campaign since 2008/09 (16). #RMLiga #RayoRealMadrid