Ungir og upprennandi hönnuðir komu saman í Grósku í síðustu viku og tóku púlsinn á stefnum og straumum í listheiminum. Tilefnið var fyrirlestraröðin Tölum um sem Hönnunarmiðstöð stendur fyrir í vetur og viðfangsefnið í þetta sinn var sköpunargleðin.
Hönnuðir og listamenn stigu á stokk og kynntu það sem þeir höfðu aðallega verið að fást við að undanförnu í sinni sköpun. Mikið var um hlátrasköll og fjör og gleðin var í fyrirrúmi.
Á svið stigu Birta Fróðadóttir arkitekt, Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir myndlýsir, Logi Pedro vöruhönnuður, Júlíanna Ósk Hafberg fatahönnuður og myndlistarkona, Sóley Jóhannsdóttir fatahönnuður og Þorgeir K. Blöndal grafískur hönnuður. Búi Bjarmar Aðalsteinsson, hönnuður og stofnandi Grallaragerðarinnar, hélt utan um dagskrána af sinni alkunnu snilld.
Hér má sjá vel valdar myndir frá fyrirlestrinum: