„Nú erum við trúlofaðar dúllur“ Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 29. október 2026 14:10 Elín Erna Stefánsdóttir og Sindri Ingólfsson eru trúlofuð. Instagram Förðunarfræðingurinn Elín Erna Stefánsdóttir, sem var lengi þekkt á samfélagsmiðlum sem Elín Likes, svífur um á bleiku skýi um þessar mundir. Ævintýraferð hjá henni og hennar heittelskaða Húsvíkingi Sindra Ingólfssyni til Ástralíu og Balí endaði með gleðitárum þegar hann skellti sér á skeljarnar. Elín greindi frá tímamótunum með færslu á samfélagsmiðlinum Instagram, þar sem hún er með tæplega tólf þúsund fylgjendur. „Mánaðarævintýri í Vestur-Ástralíu og Bali er senn á enda EN því lauk með gleðitárum þegar sindri popped the question! Nú erum við trúlofaðar dúllur. Endalaust þakklát fyrir síðustu 10 árin með þér og hlakka til að eyða restinni af ævinni í að skapa enn fleiri fallegar minningar saman,“ skrifaði Elín við samklippta mynd af þeim turtildúfum. View this post on Instagram A post shared by Elin Erna Stefansdottir (@elinstefans) Elín er fædd árið 1993 og Sindri árið 1994 en hjúin hafa verið kærustupar í áratug og verið dugleg að deila sætum paramyndum á samfélagsmiðlum. Tímamót Ástin og lífið Íslendingar erlendis Mest lesið Stefnir Eiði vegna meðlagsskuldar Lífið Hvar eru Píratarnir sem fóru með himinskautum? Lífið „Ég ætla allavega að deyja á Íslandi“ Lífið Elliði Vignisson er eins og offitu-aktívisti Lífið Barbara Barrie lést með aðstoð lækna Lífið Sjálfuglaður ráðherra og allt í boði mysu Lífið Sjáðu gjörbreyttan Kaffivagn úti á Granda Lífið Notch setur glæsihúsið á sölu Leikjavísir Missti röddina á ögurstundu Lífið Jólahlaðborð og jólabröns á verði sem kemur á óvart Lífið samstarf Fleiri fréttir „Nú erum við trúlofaðar dúllur“ Missti röddina á ögurstundu Barbara Barrie lést með aðstoð lækna Stefnir Eiði vegna meðlagsskuldar Sjáðu gjörbreyttan Kaffivagn úti á Granda Hvar eru Píratarnir sem fóru með himinskautum? Elliði Vignisson er eins og offitu-aktívisti „Ég ætla allavega að deyja á Íslandi“ Sjálfuglaður ráðherra og allt í boði mysu Sjóðheitar í ísköldu teiti „Eins og ein sál í tveimur líkömum“ Tryggðu sér sigurinn á ótrúlegan hátt Kakkalakkarnir í Ísrael tóku vel á móti Dorrit Extreme Chill í febrúar í stað september Hálfnakinn steggur handtekinn á Arnarhóli Noah Wyle sá kynþokkafyllsti í heimi Jay-Z sér um hálfleikssýningu Ofurskálarinnar 2027 Hvað veistu um… pitsur? Star Trek-leikarinn Walter Koenig látinn Chris Brown á skilorði Ný skjöl: Var túlkur Kennedys á mála hjá KGB? Tóku í gegn fjögur hundruð fermetra einbýli í Hafnarfirði Tom Brady og Candice Swanepoel slá sér upp Theodór Elmar og Móheiður ástfangin Stjörnulífið: Laumugifting í helli Stukku fram af kletti ofan í Goðafoss Er hægt að treysta aftur eftir framhjáhald? Linda Dröfn og Tótla sjóðheitt par „Ég var alveg skelfingu lostinn“ Vaknaði við öskur móður sinnar og vissi strax hvað hafði gerst Sjá meira