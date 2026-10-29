Í síðasta mánuði fór fram á vegum læknadeildar Harvard-háskóla málfundur um offitu. Á fundinum var dregið í efa að offita hefði neikvæð áhrif á heilsu. Þyngdarstjórnunarlyf á borð við Ozempic voru sögð verkfæri heimsvaldasinna og uppáskrift þeirra fasismi.
Þátttakendur í pallborðsumræðunum voru ekki læknar heldur offitu-aktívistar á borð við Da’Shaun L Harrison, sem heldur því fram að megrunarsprautur séu „þjóðarmorð“ á fólki í yfirvigt.
Margir hafa lýst áhyggjum yfir því að hugmyndafræðileg barátta grafi nú undan akademískum vinnubrögðum við rótgróna háskóla á borð við Harvard.
Jonathan Turley, prófessor við lagadeild George Washington-háskóla, sagði viðburðinn „enn eitt dæmið í þeirri þróun að læknadeildir skipti út vísindum fyrir dyggðaskreytingu.“
Það eru þó fleiri en aðgerðasinnar sem telja hugmyndafræði trompa staðreyndir.
Í síðustu viku birti Elliði Vignisson, bæjarstjóri Ölfuss, ljósmynd á Facebook sem hann gaf til kynna að væri af yfirstandandi óeirðum í Frakklandi. Myndin, sem þótti sýna hóp ógnandi múslímskra karlmanna, var hins vegar hvorki af óeirðum né frá Frakklandi heldur var um að ræða margra ára gamla mynd frá Svíþjóð.
Þótt Elliða væri bent á að myndin væri af einhverju allt öðru en hann héldi fram, sat hann fastur við sinn keip. Hann kallaði óeirðirnar „meint“ stúdentamótmæli og sagði að flestum væri ljóst að ofbeldisalda sem riði yfir í Frakklandi væri „keyrð áfram af einmitt þessum öfgakenndu trúarkredduöflum“.
Sýnt hefur verið fram á að offita stytti meðalævilengd og valdi sjúkdómum á borð við sykursýki, hjartasjúkdóma og jafnvel krabbamein.
Aðgerðasinnar láta þó ekki staðreyndir þvælast fyrir málflutningi sínum.
Sama gildir um Elliða Vignisson.
Óeirðirnar í Frakklandi hófust meðal skólafólks sem mótmælti slæmum aðbúnaði og fjárskorti í menntakerfinu. Verkalýðsfélög slógust í för með námsmönnum og mótmæltu dýrtíð og niðurskurði stjórnvalda. Vandræðagemlingar og ofbeldisseggir sáu sér leik á borði.
Ekki eru öll kurl komin til grafar. Sem stendur styðja þó engin traust gögn fullyrðingar um að innflytjendur standi sérstaklega að óeirðunum í Frakklandi.
Í aðsendri grein á Vísi ýjar Elliði Vignisson að því að fólk veigri sér við að taka þátt í umræðum um innflytjendamál af ótta við að vera útmálað sem rasistar. Hann segir þó brýnt að við ræðum málaflokkinn.
Elliði hefur á réttu að standa; auðvitað er eðlilegt að við ræðum innflytjendamál eins og önnur samfélagsmál á borð við félagsmál, menntamál, heilbrigðismál og öldrunarmál.
Alveg óvíst er þó að ótti fólks sé helsta ástæða þess að það veigri sér við að taka þátt í umræðunni heldur leiki þar framganga baráttumanna eins og Elliða stórt hlutverk.
Því ekki frekar en hægt er að eiga vitrænt samtal um heilbrigðismál við manneskju sem heldur því fram að þyngdarstjórnunarlyf séu þjóðarmorð, er hægt að eiga vitrænt samtal við mann um innflytjendamál, sem heldur því fram að það skipti ekki máli hvort ljósmynd hafi verið tekin í Frakklandi í síðustu viku eða í Svíþjóð fyrir mörgum árum.
Elliði Vignisson telur sig sennilega eiga fátt sameiginlegt með offitu-aðgerðasinnum í Harvard.
Elliði og aðgerðasinnarnir eru tvær hliðar á sama peningi.
Þegar bullandi öfgamenn – hvort sem þeir eru til hægri eða vinstri – hrifsa til sín umræðuna, á venjulegt fólk ekki annað athvarf en sinnuleysi.
Í síðustu viku hélt hópur fornleifafræðinga til afskekktrar eyjar í Kyrrahafi. Vonuðust þeir til að leysa eina stærstu ráðgátu flugsögunnar: Hvað varð um Ameliu Earhart, sem hvarf sporlaust árið 1937 er hún reyndi að fljúga umhverfis jörðina? Unnendur hulinna leyndardóma þurfa þó ekki að örvænta. Dularfullur hlutur, sem hafði sést á gervihnattarmynd af lóni á eyjunni, reyndist ekki vera flugvél heldur trjábolir.
Í síðustu viku bárust fréttir af því að gervigreindarfyrirtækið OpenAI hefði fundið lausnir á hundruðum áður óleystra stærðfræðivandamála. Stærðfræðingar súpa hveljur. Hvað eiga þeir nú að aðhafast inni á loftlitlum skrifstofum yfir svörtu kaffi og rúðustrikaðri stílabók?
Árið er 1973. Matvælaverð í Bandaríkjunum fer óðum hækkandi. Richard Nixon bregst við með ríkisstuðningi við landbúnað. Bændur eru hvattir til að rækta eins mikinn maís og pláss leyfir – eða „frá einni girðingu að þeirri næstu“ eins og landbúnaðarráðherra hans orðar það. Ívilnunin dregur hins vegar dilk á eftir sér.
Eiginmaður minn fór á pöbbinn nýverið til að horfa á fótboltaleik. Svo að hann sæi á sjónvarpsskjáinn þurfti hann að horfa til hliðar allt kvöldið. Liðið hans vann. Hann hefur hins vegar ekki getað snúið höfðinu fram síðan.
Mary Maloney beið þess með eftirvæntingu að eiginmaður hennar kæmi heim úr vinnunni. Hún var komin sex mánuði á leið af fyrsta barni og naut þess að stjana við manninn sinn.
Ég keypti mér nýverið stóran dall af fæðubótarefninu kreatíni – ég hafði heyrt að það væri miðaldra konum allra meina bót. Þegar efnið fór að valda mér óþægindum í maga gerði ég það sem hvaða heilvita manneskja hefði gert: Ég fór aftur í búðina og keypti dall af ennþá dýrara kreatíni.
Skóli barnanna hófst loks í vikunni hér í London þar sem ég bý. Að vanda kem ég undan sumrinu full af sjálfsfyrirlitningu. Guð hvað börnin mín hljóta að vera fegin að komast í skólann eftir að hafa þurft að þola mig í sjö vikur.
Margt er hægt að kaupa fyrir peninga: Flottan bíl, nuddpott, þjóðaratkvæðagreiðslu ... Greiðendur húsnæðislána gerðu sér margir vonir um að kaupa eitthvað fínt fyrir peninginn sem yrði afgangs af ráðstöfunartekjunum þegar Ísland gengi í Evrópusambandið og tæki upp evru. Eftir nýliðna þjóðaratkvæðagreiðslu sjá þeir hins vegar fram á að búa við núverandi ofurvexti um aldir alda.
„Helvíti er annað fólk,“ er haft eftir persónu í leikriti franska heimspekingsins Jean-Paul Sartre.
Þjálfari enska fótboltaliðsins Arsenal var gagnrýndur fyrir að fagna of ákaft sigri á spænska liðinu Atletico Madrid í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu í byrjun mánaðar – Arsenal var ekki búið að vinna bikarinn.
Síðastliðinn laugardag stukku sex breskir fallhlífahermenn úr flugvél yfir Suður-Atlantshafinu. Gjörgæsluhjúkrunarfræðingur var bundinn við einn þeirra, svæfingarlæknir við annan.
David Attenborough verður hundrað ára á morgun. Attenborough er dáður um heim allan fyrir náttúrulífsþætti sína. Minnstu munaði hins vegar að veröldin yrði af hæfileikum hans.
Hin árlega Wireless tónlistarhátíð, sem fara átti fram í sumar í almenningsgarði skammt þar frá sem ég bý í London, hefur verið blásin af. Er það gert í kjölfar þess að rapparanum Kanye West, aðalstjörnu hátíðarinnar, var synjað um rafrænt ferðaleyfi til Bretlands vegna ásakana um að hann sé nasisti.
Þegar ég fullyrti við breskan vin minn að Ísland væri spilltasta ríki Norðurlanda skellihló hann. Honum fannst lítið til áþjánar landsmanna koma og sagði: „Að vera spilltasta ríkið á Norðurlöndum er eins og að vera lauslátasta nunnan í klaustrinu.“
Hverjum þykir sinn fugl fagur. Að sama skapi virðist hverri kynslóð finnast eigin mótunarár hafa verið hápunktur vestrænnar siðmenningar.
Það hafði verið fróm ósk barnanna að við færum á frumsýningu nýju Super Mario myndarinnar í páskafríinu. Þar sem ég gekk út úr bíósal í London og hugsaði „hvar hafa dagar lífs míns lit sínum glatað“ barst mér tilkynning í símann. Kvikmyndagagnrýnandi dagblaðsins The Times hafði birt harðorðan dóm um myndina. Kallaði hann verkið innantóma markaðssetningarælu sem sýndi hversu undirseld hórdómi vinsældanna við værum orðin. Gaf hann myndinni núll stjörnur.
Á páskum fagna því væntanlega ýmsir að Guð hafi gefið son sinn eingetinn, svo að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Þeir eru þó sennilega fleiri sem fagna því að fá frí í vinnunni, þar sem lífið virðist oft sannarlega eilíft.
Eitt má Donald Trump Bandaríkjaforseti eiga: Hann er góður landafræðikennari. Þótt gáfulegir stjórnmálaskýrendur tali eins og þeir hafi fæðst með vitneskjuna um hvar Hormús-sund er að finna á korti, höfðu fæst okkar heyrt af þessari lífæð nútímans fyrr en í síðasta mánuði – þar með talinn Trump sjálfur, af atburðum síðustu vikna að dæma.
Ef veruleikinn hefði hlotið tilnefningu til Óskarsverðlaunanna, sem fram fóru á sunnudaginn, hefðu aðstandendur hans komið tómhentir heim. Klén tragikómedía um stríð, veðrið og verðbólgu vekur fáar aðrar tilfinningar en löngun til að labba út í hléi. Hvernig nokkrum datt í hug að leggjast í gerð verksins sætir furðu.
Fyrrverandi sjónvarpsmaðurinn, Pete Hegseth, sem nú fer með hlutverk varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, tjáði sig glaðhlakkalegur á fréttamannafundi í síðustu viku um stríðsaðgerðir Bandaríkjanna og Ísraels gegn Íran. Sagði hann Írani búna að vera – eða eins og upptendraður unglingur sem spilaði tölvuleiki með vinum sínum í stofunni hjá mömmu sinni myndi orða það eftir aðeins of margar dósir af Pepsi Max: Hann sagði að þeir væru „toast“.
Árið 2002 heyrði Andrew Norfolk, blaðamaður málefna Norður-Englands hjá The Times, orðróm um skipulagða misnotkun á ungum hvítum stúlkum af hálfu karlmanna af pakistönskum uppruna. Kvað þingkona í Yorkshire sjö mæður af svæðinu hafa sagt menn sitja um dætur þeirra, misnota þær kynferðislega og láta þær ganga á milli manna sem þeim var sagt að sofa hjá.