Sótsvarta kómedían Djöflar var frumsýnd á nýja sviðinu í Borgarleikhúsinu á föstudaginn og mætti fjöldi fólks til að sýna sig og sjá aðra. Þar mátti sjá Mörtu Maríu og Pál Winkel, rapparana Birni og Jóhann Kristófer og ýmsar öflugar sprautur úr leiklistarsenunni.
Djöflar er beitt og ögrandi verk eftir Lars Norén, eitt áhrifamesta leikskáld Norðurlanda, er leikstýrt af Stefáni Jónssyni og fjallar um tvenn hjón sem eiga saman kvöldstund sem fer úr böndunum. Hilmir Snær Guðnason og Vala Kristín Eiríksdóttir leika óhamingjusömu hjónin Frank og Katarínu og fara Haraldur Ari Stefánsson og Íris Tanja Flygenring með hlutverk nágranna þeirra.
Fjöldi góðra gesta mætti á sýninguna og fangaði ljósmyndarinn Sunna Ben stemminguna á mynd.