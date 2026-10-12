Menning

Ást­fangin pör á Djöflum

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Ýmis ástfangin pör mættu á Djöfla sem fjallar um tvenn óhamingjusöm hjón.
Ýmis ástfangin pör mættu á Djöfla sem fjallar um tvenn óhamingjusöm hjón. Sunna Ben

Sótsvarta kómedían Djöflar var frumsýnd á nýja sviðinu í Borgarleikhúsinu á föstudaginn og mætti fjöldi fólks til að sýna sig og sjá aðra. Þar mátti sjá Mörtu Maríu og Pál Winkel, rapparana Birni og Jóhann Kristófer og ýmsar öflugar sprautur úr leiklistarsenunni.

Djöflar er beitt og ögrandi verk eftir Lars Norén, eitt áhrifamesta leikskáld Norðurlanda, er leikstýrt af Stefáni Jónssyni og fjallar um tvenn hjón sem eiga saman kvöldstund sem fer úr böndunum. Hilmir Snær Guðnason og Vala Kristín Eiríksdóttir leika óhamingjusömu hjónin Frank og Katarínu og fara Haraldur Ari Stefánsson og Íris Tanja Flygenring með hlutverk nágranna þeirra.

Fjöldi góðra gesta mætti á sýninguna og fangaði ljósmyndarinn Sunna Ben stemminguna á mynd.

Mægðurnar Thelma Kristinsdóttir og Soffía Steingrímsdóttir og leikstjórinn Stefán Jónsson.Sunna Ben

Eygló Hilmarsdóttir, Gígja Hilmarsdóttir og Melkorka Gunborg Briansdóttir. Sunna Ben

Hlín Agnarsdóttir, leikskáld og þýðandi Djöfla, með góðri vinkonu. Sunna Ben

Kristinn Óli Haraldsson, Viktor Pétur Finnsson og Tómas Arnar Þorláksson.Sunna Ben

Gunnar Hansson og Hiroko Ara með Ásgeiri Thoroddsen.Sunna Ben

Oddur Júlíusson og Ebba Katrín Finnsdóttir.Sunna Ben

Rósa María og Elísabet GunnarsdóttirSunna Ben

Sigrún Ásta Jörgensen og David Young.Sunna Ben

Erla Björg Gunnarsdóttir, Karl Ferdinand Thorarensen, Kolbeinn Tumi og Atli Ísleifsson. Sunna Ben

Unnur Birna Backmann stórglæsileg að vanda.Sunna Ben

Þorleifur Örn Arnarsson og Erna Mist. Sunna Ben

Feðginin Kara Hergils og Valdimar Jóhannesson. Sunna Ben

Kitty Johansen, Egill Heiðar Anton Pálsson, Sunna Jóhannsdóttir, Laufey Johansen og Ingibjörg Þorvalsdóttir.Sunna Ben

Vigdís Másdóttir, Guðrún Jóna Stefánsdóttir og Rúnar Freyr Gíslason.Sunna Ben

Stefán Ás, Birnir, Nadía Áróra og Jóhann Kristófer.Sunna Ben

Þórunn Elísabet Sveinsdóttir og Anna María Tómasdóttir.Sunna Ben

Marta María og Páll Winkel. Sunna Ben

Brynhildur Guðjónsdóttir og Heimir Sverrisson. Sunna Ben

Helga I. Stefánsdóttir búningahönnuður.Sunna Ben

Þórey Birgisdóttir og Unnur Elísabet Gunnnarsdóttir. Sunna Ben

Hjónin Bjarni Viðar Sigurðsson og Guðbrandur Árni Ísberg.Sunna Ben

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