Sjáðu gjörbreyttan Kaffivagn úti á Granda Stefán Árni Pálsson skrifar 29. október 2026 10:30 Gulli fékk að fylgjast vel með framkvæmdunum úti á Granda. Matreiðslumeistarinn Axel Óskarsson ákvað á síðasta ári að taka Kaffivagninn fræga úti á Granda í gegn. Verkefnið átti að taka fjórar vikur en fjallað var um það í fyrsta þætti af nýrri þáttaröð af Gulla Byggi í umsjón Gunnlaugs Helgasonar. Kaffivagninn hefur staðið við Grandagarð frá árinu 1960 en kaffihúsið var upphaflega stofnað árið 1935 en þá á öðrum stað. Framkvæmdir hófust 4. apríl árið 2025. Í raun þurfti að gera húsið fokhelt og einnig að lagfæra útveggi og fleira. Verkefnið varð mun flóknara en upphaflega stóð til og lauk því 15. ágúst sama ár. En útkoman var frábær eins og sjá má hér að neðan. Þar má einnig sjá þegar Axel kennir Gulla að matreiða hina fullkomnu bernaise-sósu. Hægt er að sjá þáttinn í heild sinni á Sýn+. Klippa: Sjáðu gjörbreyttan Kaffivagn úti á Granda Uppskrift Axels er svona: Bernaise-sósa fyrir 4 með ábót 4 eggjarauður 400 g smjör 1,5 msk. bernaise essence 1,5 tsk. estragon Smá vatn ef sósan verður of þykk. Gulli byggir Hús og heimili Reykjavík Veitingastaðir Mest lesið Hvar eru Píratarnir sem fóru með himinskautum? Lífið „Ég ætla allavega að deyja á Íslandi“ Lífið Elliði Vignisson er eins og offitu-aktívisti Lífið Stefnir Eiði vegna meðlagsskuldar Lífið Notch setur glæsihúsið á sölu Leikjavísir Sjálfuglaður ráðherra og allt í boði mysu Lífið Fjölskyldudeilur vegna uppboðs á gítar George Michael Tónlist Andlát Panettiere úrskurðað sem slys Bíó og sjónvarp Sjáðu gjörbreyttan Kaffivagn úti á Granda Lífið Ofurfyrirsæta blæs nýju lífi í Life-tímaritið Menning Fleiri fréttir Stefnir Eiði vegna meðlagsskuldar Sjáðu gjörbreyttan Kaffivagn úti á Granda Hvar eru Píratarnir sem fóru með himinskautum? Elliði Vignisson er eins og offitu-aktívisti „Ég ætla allavega að deyja á Íslandi“ Sjálfuglaður ráðherra og allt í boði mysu Sjóðheitar í ísköldu teiti „Eins og ein sál í tveimur líkömum“ Tryggðu sér sigurinn á ótrúlegan hátt Kakkalakkarnir í Ísrael tóku vel á móti Dorrit Extreme Chill í febrúar í stað september Hálfnakinn steggur handtekinn á Arnarhóli Noah Wyle sá kynþokkafyllsti í heimi Jay-Z sér um hálfleikssýningu Ofurskálarinnar 2027 Hvað veistu um… pitsur? Star Trek-leikarinn Walter Koenig látinn Chris Brown á skilorði Ný skjöl: Var túlkur Kennedys á mála hjá KGB? Tóku í gegn fjögur hundruð fermetra einbýli í Hafnarfirði Tom Brady og Candice Swanepoel slá sér upp Theodór Elmar og Móheiður ástfangin Stjörnulífið: Laumugifting í helli Stukku fram af kletti ofan í Goðafoss Er hægt að treysta aftur eftir framhjáhald? Linda Dröfn og Tótla sjóðheitt par „Ég var alveg skelfingu lostinn“ Vaknaði við öskur móður sinnar og vissi strax hvað hafði gerst Krakkatía vikunnar: Illmenni, bofs og Einar Áskell ADHD-ið geri Jón Gnarr fullkominn fyrir opið samband Blóð og hryllingur í grænmetisdeildinni Sjá meira