Stefnir Eiði vegna meðlagsskuldar Magnús Jochum Pálsson skrifar 29. október 2026 11:02 Ragnhildur Sveinsdóttir hefur höfðað mál gegn fyrrverandi eiginmanni sínum, Eiði Smára Guðjohnsen, vegna meðlagsskuldar. Vísir/Anton Brink/Guðmundur Ragnhildur Sveinsdóttir hefur höfðað mál gegn fyrrverandi eiginmanni sínum, Eiði Smára Guðjohnsen, fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. Samkvæmt heimildum fréttastofu er um meðlagsskuld að ræða en málið verður tekið fyrir 2. nóvember. Ragnhildur stefndi Eiði árið 2022 vegna sambærilegs máls en það var leyst utan dómstóla. Mannlíf greindi fyrst frá málinu. Á vef héraðsdómstólanna má sjá að málið er skráð sem skuldamál og verður tekið fyrir að morgni dags mánudaginn 2. nóvember. Lögmaðurinn Vilhjálmur H. Vilhjálmsson gætir hagsmuna Ragnhildar en Þorsteinn Einarsson fer með málið fyrir hönd Eiðs Smára. Ekki liggja frekari upplýsingar um málið en samkvæmt heimildum fréttastofu snýst málið um meðlagsskuld Eiðs Smára. Ragnhildur höfðaði einnig mál gegn Eiði fyrir Héraðsdómi Reyjavíkur árið 2022 vegna sambærilegra saka en það mál var á endanum leyst utan dómstóla. Ragnhildur og Eiður Smári byrjuðu saman ung að árum og eiga þrjá syni og eina dóttur. Þau bjuggu lengi saman erlendis vegna atvinnumannaferils Eiðs sem spilaði víða á sínum ferli, meðal annars á Englandi, Spáni, Grikklandi, Belgíu og í Mónakó. Þau skildu árið 2017 eftir 23 ára hjónaband. Ragnhildur starfar sem pílatesþjálfari en Eiður hefur starfað sem álitsgjafi og knattspyrnuþjálfari eftir að hann lagði skóna á hilluna. Eiður tók síðast að sér að þjálfa Knattspyrnufélag Akureyrar í Bestu deild karla og náði að snúa hræðilegu gengi liðsins við en tókst samt ekki að bjarga því frá falli. Fjölskyldumál Dómsmál Dómstólar Tengdar fréttir Eiður Smári og Halla Vilhjálms í skíðaævintýri Eiður Smári Guðjohnsen, einn besti knattspyrnumaður Íslandssögunnar, er í skíðaferð í Sviss ásamt Höllu Vilhjálmsdóttur Koppel, leikkonu og verðbréfamiðlara. Samkvæmt heimildum fréttastofu hafa þau verið að hittast undanfarið. 3. mars 2025 22:13 Keyptu hús Eiðs Smára og Ragnhildar „Við erum mjög spennt og planið er að gera húsið aðeins upp áður en við flytjum. Við höfum alltaf heillast af Fossvoginum og svo skemmir það ekki að systir mín er búsett rétt hjá,“ segir Móeiður Lárusdóttir í samtali við Vísi. 7. apríl 2021 13:58 Ragga Sveins snýr aftur til Íslands Ragnhildur Sveinsdóttir, betur þekkt sem Ragga Sveins, mun snúa aftur til Íslands og starfa sem pilateskennari hjá Eldrún Pilates í byrjun desember. 25. nóvember 2024 14:20 Mest lesið Hvar eru Píratarnir sem fóru með himinskautum? Lífið „Ég ætla allavega að deyja á Íslandi“ Lífið Elliði Vignisson er eins og offitu-aktívisti Lífið Stefnir Eiði vegna meðlagsskuldar Lífið Notch setur glæsihúsið á sölu Leikjavísir Sjálfuglaður ráðherra og allt í boði mysu Lífið Fjölskyldudeilur vegna uppboðs á gítar George Michael Tónlist Andlát Panettiere úrskurðað sem slys Bíó og sjónvarp Sjáðu gjörbreyttan Kaffivagn úti á Granda Lífið Ofurfyrirsæta blæs nýju lífi í Life-tímaritið Menning Fleiri fréttir Stefnir Eiði vegna meðlagsskuldar Sjáðu gjörbreyttan Kaffivagn úti á Granda Hvar eru Píratarnir sem fóru með himinskautum? Elliði Vignisson er eins og offitu-aktívisti „Ég ætla allavega að deyja á Íslandi“ Sjálfuglaður ráðherra og allt í boði mysu Sjóðheitar í ísköldu teiti „Eins og ein sál í tveimur líkömum“ Tryggðu sér sigurinn á ótrúlegan hátt Kakkalakkarnir í Ísrael tóku vel á móti Dorrit Extreme Chill í febrúar í stað september Hálfnakinn steggur handtekinn á Arnarhóli Noah Wyle sá kynþokkafyllsti í heimi Jay-Z sér um hálfleikssýningu Ofurskálarinnar 2027 Hvað veistu um… pitsur? Star Trek-leikarinn Walter Koenig látinn Chris Brown á skilorði Ný skjöl: Var túlkur Kennedys á mála hjá KGB? Tóku í gegn fjögur hundruð fermetra einbýli í Hafnarfirði Tom Brady og Candice Swanepoel slá sér upp Theodór Elmar og Móheiður ástfangin Stjörnulífið: Laumugifting í helli Stukku fram af kletti ofan í Goðafoss Er hægt að treysta aftur eftir framhjáhald? Linda Dröfn og Tótla sjóðheitt par „Ég var alveg skelfingu lostinn“ Vaknaði við öskur móður sinnar og vissi strax hvað hafði gerst Krakkatía vikunnar: Illmenni, bofs og Einar Áskell ADHD-ið geri Jón Gnarr fullkominn fyrir opið samband Blóð og hryllingur í grænmetisdeildinni Sjá meira