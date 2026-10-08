Menning

Bein út­sending: Hver hlýtur bók­mennta­verð­laun Nóbels?

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Fundurinn hefst klukkan 11.
Fundurinn hefst klukkan 11. Getty

Nóbelsnefnd Karólínsku stofnunarinnar í Svíþjóð mun tilkynna innan skamms hver hlýtur bókmenntaverðlaun Nóbels.

Ár hvert veitir Nóbelnefndin hin virtu Nóbelsverðlaun í flokkunum lífefna- og læknisfræði, eðlisfræði, efnafræði, bókmenntum og að lokum friðarverðlaunin. Blaðamannafundurinn fer fram í Stokkhólmi og hefst klukkan ellefu að íslenskum tíma.

László Krasznahorkai, ungverskur rithöfundur og handritshöfundur, hlaut bókmenntaverðlaun Nóbels árið 2025. Í rökstuðningi akademíunnar sagði að Krasznahorkai hlaut verðlaunin fyrir „sannfærandi höfundarverk, sem í miðjum spádómshryllingi, ítrekar mátt listarinnar.“

Tilkynnt um handhafa Nóbelsverðlaunanna 2026

Mánudagur 5. október: Lífeðlis- og læknisfræði

Þriðjudagur 6. október: Eðlisfræði

Miðvikudagur 7. október: Efnafræði

Fimmtudagur 8. október: Bókmenntir

Föstudagur 9. október: Friðarverðlaun Nóbels

Mánudagur 12. október: Hagfræðiverðlaun Seðlabanka Svíþjóðar

Nóbelsverðlaun Bókmenntir Svíþjóð


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