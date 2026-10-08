Bein útsending: Hver hlýtur bókmenntaverðlaun Nóbels? Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 8. október 2026 10:30 Fundurinn hefst klukkan 11. Getty Nóbelsnefnd Karólínsku stofnunarinnar í Svíþjóð mun tilkynna innan skamms hver hlýtur bókmenntaverðlaun Nóbels. Ár hvert veitir Nóbelnefndin hin virtu Nóbelsverðlaun í flokkunum lífefna- og læknisfræði, eðlisfræði, efnafræði, bókmenntum og að lokum friðarverðlaunin. Blaðamannafundurinn fer fram í Stokkhólmi og hefst klukkan ellefu að íslenskum tíma. László Krasznahorkai, ungverskur rithöfundur og handritshöfundur, hlaut bókmenntaverðlaun Nóbels árið 2025. Í rökstuðningi akademíunnar sagði að Krasznahorkai hlaut verðlaunin fyrir „sannfærandi höfundarverk, sem í miðjum spádómshryllingi, ítrekar mátt listarinnar.“ Tilkynnt um handhafa Nóbelsverðlaunanna 2026 Mánudagur 5. október: Lífeðlis- og læknisfræðiÞriðjudagur 6. október: EðlisfræðiMiðvikudagur 7. október: EfnafræðiFimmtudagur 8. október: BókmenntirFöstudagur 9. október: Friðarverðlaun NóbelsMánudagur 12. október: Hagfræðiverðlaun Seðlabanka Svíþjóðar Nóbelsverðlaun Bókmenntir Svíþjóð Mest lesið Er Skúli Mog að selja túristum niðurgreitt kornsíróp? Lífið „Það er smá töffari í mér“ Tíska og hönnun Óþekkti sonurinn leitaði Herbert uppi Lífið Ung og upprennandi: „Pabbi segir mér alveg að hætta þessu“ Lífið Douglas gengst við enn einu framhjáhaldinu Bíó og sjónvarp Anne Carson hlýtur bókmenntaverðlaun Nóbels Menning Fangelsi undir Vatnajökli Leikjavísir Minntist pabba síns Johns Snorra: „Að sjálfsögðu hringdi ég í pabba!“ Lífið Simmi og Auddi mættust aftur á skjánum Lífið Vinsældirnar skipti miklu máli fyrir arfleifð Johns Snorra Lífið Fleiri fréttir Anne Carson hlýtur bókmenntaverðlaun Nóbels Bein útsending: Hver hlýtur bókmenntaverðlaun Nóbels? Lækna-Tómas og Ármann skemmtu sér á safninu Sex hundruð sungu fyrir Brynhildi Málverk af Danakonungi vekur athygli Þura Stína nýr stjórnandi HönnunarMars Skvísur í svakalegu stuði á Svikasögum Frægir í fjöri yfir framtíðinni Varkár Magga Bjarna fyllti Tjarnarbíó Kanónur komu saman í Hveragerði Eva Rún og Blær hljóta Barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur Íslenskar Simpsons-þýðingar í bók: Teygju-túli ekki á færi gervigreindarinnar Skúli Tómas, Herbert og Ragnar í hörkustuði á Kjarval „Maður skynjaði eitthvað brothætt en það var hluti af sjarmanum“ Sjá meira