Barbara Barrie lést með aðstoð lækna Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 29. október 2026 12:01 Leikkonan Barbara Barrie á að baki sér langan feril í kvikmyndum, sjónvarpi og á sviði. Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images Leikkonan Barbara Barrie lést í gær í New York borg með aðstoð lækna. Barrie var mikill stuðningsmaður dánaraðstoðar en hún var orðin 95 ára gömul og hafði glímt við ólæknandi krabbamein í tólf ár. Barbara Barrie á að baki langan feril í sjónvarpi, kvikmyndum og á sviði. Hún var meðal annars tilnefnd til Óskarsverðlauna árið 1979 fyrir hlutverk sitt sem Evelyn Stohler í kvikmyndinni Breaking Away, Emmy-verðlauna árið 1981 fyrir sama hlutverk í sjónvarpsþáttum sem byggðir voru á kvikmyndinni og Tony-verðlauna fyrir hlutverk Söruh í söngleiknum Company árið 1971. Þá lék hún Harriet Benjamin, móður Goldie Hawn, í kvikmyndinni Private Benjamin frá árinu 1980 en myndin naut mikilla vinsælda á sínum tíma. Hún fór með veigamikil hlutverk í sjónvarpsseríunum Barney Miller og Suddenly Susan og brá fyrir í minni hlutverkum í seríunum Nurse Jackie og Law & Order: SVU. Hún giftist leikstjóranum, leikaranum og framleiðandanum Jay Malcolm Harnick árið 1964 og eignuðust þau saman tvö börn. Harnick lést árið 2007. Í spilaranum hér að neðan má sjá tveggja ára gamalt viðtal við Barböru Barrie í þættinum How Art Changed Me: Dánaraðstoð Andlát Hollywood Bíó og sjónvarp Leikhús Bandaríkin Mest lesið Stefnir Eiði vegna meðlagsskuldar Lífið Hvar eru Píratarnir sem fóru með himinskautum? Lífið „Ég ætla allavega að deyja á Íslandi“ Lífið Elliði Vignisson er eins og offitu-aktívisti Lífið Barbara Barrie lést með aðstoð lækna Lífið Sjálfuglaður ráðherra og allt í boði mysu Lífið Notch setur glæsihúsið á sölu Leikjavísir Sjáðu gjörbreyttan Kaffivagn úti á Granda Lífið Fjölskyldudeilur vegna uppboðs á gítar George Michael Tónlist Andlát Panettiere úrskurðað sem slys Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Barbara Barrie lést með aðstoð lækna Stefnir Eiði vegna meðlagsskuldar Sjáðu gjörbreyttan Kaffivagn úti á Granda Hvar eru Píratarnir sem fóru með himinskautum? Elliði Vignisson er eins og offitu-aktívisti „Ég ætla allavega að deyja á Íslandi“ Sjálfuglaður ráðherra og allt í boði mysu Sjóðheitar í ísköldu teiti „Eins og ein sál í tveimur líkömum“ Tryggðu sér sigurinn á ótrúlegan hátt Kakkalakkarnir í Ísrael tóku vel á móti Dorrit Extreme Chill í febrúar í stað september Hálfnakinn steggur handtekinn á Arnarhóli Noah Wyle sá kynþokkafyllsti í heimi Jay-Z sér um hálfleikssýningu Ofurskálarinnar 2027 Hvað veistu um… pitsur? Star Trek-leikarinn Walter Koenig látinn Chris Brown á skilorði Ný skjöl: Var túlkur Kennedys á mála hjá KGB? Tóku í gegn fjögur hundruð fermetra einbýli í Hafnarfirði Tom Brady og Candice Swanepoel slá sér upp Theodór Elmar og Móheiður ástfangin Stjörnulífið: Laumugifting í helli Stukku fram af kletti ofan í Goðafoss Er hægt að treysta aftur eftir framhjáhald? Linda Dröfn og Tótla sjóðheitt par „Ég var alveg skelfingu lostinn“ Vaknaði við öskur móður sinnar og vissi strax hvað hafði gerst Krakkatía vikunnar: Illmenni, bofs og Einar Áskell ADHD-ið geri Jón Gnarr fullkominn fyrir opið samband Sjá meira