Kát á kynfræðslukarnivali

Fjörið var í hámarki í Borgarleikhúsinu á dögunum þegar frumsýning á SexEd fór fram. Er um að ræða fullorðinssirkus og kynfræðslukarnival þar sem íslenska kabarettsenan mætir óbeisluðum brúðusirkus Visceral Abstractions frá New York.
Sýningarhópurinn lýsir sér sem absúrdísku sirkus- og brúðuleikhúskollektívi sem hefur frá 2017 blandað saman brúðum, líkama, loftfimleikum, húmor og súrrealískri sviðslist.
Í þessari sýningu er mannslíkaminn, löngunin og samskiptin tekin í sundur og sett saman aftur með ódýrum bröndurum, spennu fjölleikahússins og óvæntri blíðu.
Sex Ed hefur verið þróuð í nokkrum útgáfum í New York og meðal annars sýnd á House of Yes og The Slipper Room. Nú fær sýningin íslenskan líkama, íslenska rödd og nýtt samhengi á litla sviðinu, þar sem lofthæðin er nýtt til hins ítrasta. Útkoman er fræðsla sem gleymir aldrei að skemmta, skökk, líkamleg, forvitin og ófeimin.
Hér má sjá vel valdar myndir af gestum á frumsýningu: