Menningarsprautur í hvísluleik

Óvenjulegt útgáfuhóf fór fram í Listasafni Einars Jónssonar á fimmtudag þegar ljóðabókin Hverfa eftir Melkorku Ólafsdóttur kom út. Hófið hófst á gjörningi myndlistarmannsins Haraldar Jónssonar sem hvíslaði óræðum orðum að gestum meðan ljóðskáldið lék á flautu úr fjarlægum sölum og las svo upp úr bókinni.
Fjölmenni var í útgáfuhófinu þrátt fyrir fyrstu almennilegu haustlægðina, sem skall á höfuðborgarbúum þennan dag, en meðal gesta voru nokkrir helstu rithöfundar og skáld landsmanna, ásamt vinum og velunnurum.
Útgáfuhófið hófst með gjörningi Haraldar sem raðaði gestum um rýmið og hvíslaði að þeim óræðum orðum meðan ljóðskáldið lék á flautu úr fjarlægum sölum í safninu. Í kjölfarið var Melkorka með kraftmikinn lestur úr ljóðabókinni Hverfu.
Melkorka Ólafsdóttir hefur gefið út verk í eigin nafni og með skáldahópnum Svikaskáldum sem var tilnefndur til Íslensku bókmenntaverðlaunanna árið 2021 fyrir skáldsöguna Olíu. Hverfa er ljóðabók sem fjallar um fegurðina í hinu óræða; undrin og töfrana sem við ekki komum alltaf auga á en búa í þögninni milli vélrænna hendinga samtímans.
Ragnheiður Harpa Leifsdóttir fangaði stemminguna á mynd: