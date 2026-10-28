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miðvikudagur 28. október 2026
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Olís karla
Olís kvenna
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Samkvæmislífið
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Uppskriftir
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Liverpool
Chelsea
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Íslenski boltinn
Í beinni
Fótbolti - Carabao Cup
Liverpool
Chelsea
Körfubolti - Úrvalsdeild kvenna
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