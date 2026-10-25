Skiljanlega skiptar skoðanir á stærstu kerfisbreytingu í áratug Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 25. október 2026 11:33 Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir er dómsmálaráðherra. vísir/einar Fyrirhuguð breyting dómsmálaráðherra á umdæmum lögreglunnar hefur sætt töluverðri gagnrýni víðs vegar um landið. Ráðherrann segir að skoðanir verði alltaf skiptar en þessi breyting er niðurstaða ítarlegrar greiningarvinnu. Hvorki lögreglumönnum né starfsstöðvum verði fækkað. Ráðherrann kynnti fyrir nokkrum vikum nýjar breytingar á umdæmum lögreglunnar þar sem fækka á þeim úr sjö í þrjú. Áformin hafa sætt töluverðri gagnrýni. Lögreglufélag Vestfjarða lýsir yfir áhyggjum af fækkuninni þar sem um sé að ræða afar krefjandi starfssvæði. Þá leggjast starfsmenn Lögreglustjórans á Norðurlandi vestra einnig gegn hugmyndunum þar sem ekki hafi verið sýnt fram á nauðsyn þess og hvernig sameiningin muni bæta löggæslu. Drög að frumvarpi til laga um breytingar á lögreglulögum og fleiri lögum voru birt í byrjun mánaðar í samráðsgátt. Þar mótmælir sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar harðlega áformunum þar sem hún feli í sér umfangsmikla miðstýringu sem ógni staðbundinni þekkingu, nálægð við íbúa og mikilvægum tengslum lögreglu við sveitarfélög og viðbragðsaðila. „Það vekur sérstaka furðu að Vesturland skuli samkvæmt tillögunni sameinast Norðausturlandi í eitt víðfeðmt lögregluumdæmi. Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar telur óásættanlegt að færa yfirstjórn löggæslu svo langt frá nærsamfélaginu án þess að sýnt hafi verið fram á skýran ávinning fyrir þjónustu og öryggi íbúa,“ segir í umsögn þeirra. Félag yfirlögregluþjóna segir í sinni umsögn að það telji frumvarpið ekki sýna með fullnægjandi hætti fram á að fækkun embætta muni leysa þær áskoranir sem íslensk lögregla stendur frammi fyrir. Verulegur skortur sé til að mynda á mannafla. Sveitarstjórn Dalabyggðar leggst einnig „eindregið gegn áformum dómsmálaráðherra eins og þau eru í dag“. Nokkrir aðstoðarlögreglustjórar Þorbjörg birti pistil á Facebook í morgun þar sem hún ræðir fyrirhugaðar breytingar en minnist þó ekki á gagnrýnina sem fyrirhuguð breyting hefur vakið. „Í vor og sumar fór ég í hringferð um landið og heimsótti öll níu lögregluembættin til að ræða við lögreglumenn á hverjum stað fyrir sig um fyrirhugaðar breytingar á skipulagi lögreglu. Þessi samtöl voru góð. Mér finnst alltaf best að hitta fólk til að hlusta eftir sjónarmiðum um hvað virkar vel og hvar tækifæri til umbóta liggja,“ hefur Þorbjörg pistilinn á. Markmiðið með breytingunum sé að lögreglan verði betur undirbúin til að takast á við flóknari verkefni og styrkja skipulag hennar. Hún undirstrikar að með þessu verði löggæsla á landsbyggðinni styrkt en ekki dregið úr nærþjónustu. „Með hverjum lögreglustjóra verði nokkrir aðstoðarlögreglustjórar, staðsettir hringinn kringum landið, þannig að öflugt teymi stjórnenda verði starfandi í hverju umdæmi fyrir sig.“ Stærsta kerfisbreyting í áratug Þorbjörg ítrekar þá að hvorki starfsstöðvum né lögreglumönnum verði fækkað með þessum breytingum heldur verði lögð áhersla á staðbundna stjórnun. Þá verði meira jafnvægi á milli embætta með fyrirkomulaginu. „Þetta er stærsta kerfisbreyting lögreglu í áratug. Hún er þörf og hún er tímabær enda verða embættin að hafa burði til að sinna verkefnum sem hafa orðið fleiri og flóknari með árunum. Og þá er nauðsynlegt að skipulagið styðji við sífellt flóknari áskoranir.“ Þessi útfærsla hafi verið niðurstaða stýrihóps eftir ítarlega greiningarvinnu og lagði hún því þessa leið til. Hún gerir sér þó grein fyrir því að skoðanir verða alltaf skiptar um leiðir að markmiðum. „Markmiðið er að skipulag, stefna og löggjöf styðji og styrki lögregluna í landinu. Til þess að ná fram því markmiði þarf margþættar aðgerðir. Skipulag er hins vegar grundvallarþáttur í því að auka öryggi fólksins í landinu með sterkari liðsheild lögreglu.“ Lögreglan Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Viðreisn Alþingi Mest lesið Nóg sé komið af Trump Erlent Musk segi ósatt um Starlink Erlent Fluttur á bráðamóttöku eftir líkamsárás í Skeifunni Innlent Ekki sjálfsagt að bóka flug með löngum fyrirvara Innlent Bóndinn segist stoltur stunda blóðmerahald Innlent Skiljanlega skiptar skoðanir á stærstu kerfisbreytingu í áratug Innlent Lést við að bjarga sonum sínum undan straumnum Erlent Sleit sambandi við föður sinn í ljósi ásakana Erlent Arnarhreiður Hitlers sviðin rúst Erlent Hörður Arnarsson og náttúru- og innviðagjald á Sprengisandi Innlent Fleiri fréttir Ekki boðaður á stjórnarfundi: „Þetta hefur aldrei gerst áður í sögu Landsvirkjunar“ Umdeildur sýknudómur þegar haft alvarlegar afleiðingar Skiljanlega skiptar skoðanir á stærstu kerfisbreytingu í áratug Fluttur á bráðamóttöku eftir líkamsárás í Skeifunni Hörður Arnarsson og náttúru- og innviðagjald á Sprengisandi Bóndinn segist stoltur stunda blóðmerahald Ekki sjálfsagt að bóka flug með löngum fyrirvara Glefsaði í vegfaranda við matvöruverslun Jólageitin risin Sjö þúsund krónur séu ekki nóg Landsbyggðin „brjáluð“ vegna málsins Leggjast gegn sameiningu lögregluembætta „Ég er bara svolítið sár“ „Landsbyggðin brjáluð“ og draugar í Laugardal Vilja hækka samræðisaldur Telja brýnt að endurskoða fækkun lögregluembætta Óljóst hvers vegna þeir hittust í „völundarhúsi“ bílastæðahússins „Góður rjúpnatúr snýst ekkert um veiða sem flestar rjúpur“ Sigmar snýr aftur Umferðarslys á Breiðholtsbrautinni Mátti reka mann sem hótaði að slíta af honum höfuðið Klukkuturninn snýr aftur á Hlemm „Við erum virkilega þreyttir“ Vill efla bókasöfnin með minni yfirbyggingu Hafa lagt sig fram við að eyða óvissunni Nú má heita eftir persónu í Hringadróttinssögu Beiðni skólastjóra kveikti hörð orðaskipti í Hafnarfirði Ráðast í úttekt eftir að starfsmaður lenti í alvarlegu vinnuslysi Ætla að blása til sóknar í bókasöfnum borgarinnar Þakið komið af tilvonandi höfuðstöðvum Nova Sjá meira