Erlent

„Rasísk hryðjuverkaárás“ að mati Macron

Jón Þór Stefánsson skrifar
Macron fór í úthverfi Parísar í dag, þar sem árásin var framin.
Macron fór í úthverfi Parísar í dag, þar sem árásin var framin. EPA

Emmanuel Macron Frakklandsforseti segir að skotárás sem framin var í úthverfi Parísar í dag hafi verið „rasísk hryðjuverkaárás“. Einn er látinn og fimm særðir, þar á miðal tólf ára stúlka sem er í alvarlegu ástandi.

BBC fjallar um málið.

Að sögn Macron er um að ræða vendipunkt í sögu franska lýðveldisins, en þarna hafi í fyrsta skiptið verið framið handahóskennt dráp af rasíksum toga.

Árásin mun hafa varað í fimmtán mínútur, þegar árásarmaðurinn skaut úr bílnum sínum og virtist miða á fólk af erlendum uppruna. Hann hefur verið handtekinn. Um er að ræða 39 ára karlmann sem hefur áður komist í kast við lögin.

Frá vettvangi.EPA

Macron fór á vettvang árásarinnar í dag þar sem hann sagði fórnarlömbin hafa verið valin með litarhaft og trúarbrögð í huga.

Saksóknaraembætti sem sérhæfir sig í málum tengdum hryðjuverkum telur margt benda til þess að um hryðjuverk hafi verið að ræða.

Frakkland Erlend sakamál

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