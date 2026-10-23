„Rasísk hryðjuverkaárás“ að mati Macron Jón Þór Stefánsson skrifar 23. október 2026 22:46 Macron fór í úthverfi Parísar í dag, þar sem árásin var framin. EPA Emmanuel Macron Frakklandsforseti segir að skotárás sem framin var í úthverfi Parísar í dag hafi verið „rasísk hryðjuverkaárás“. Einn er látinn og fimm særðir, þar á miðal tólf ára stúlka sem er í alvarlegu ástandi. BBC fjallar um málið. Að sögn Macron er um að ræða vendipunkt í sögu franska lýðveldisins, en þarna hafi í fyrsta skiptið verið framið handahóskennt dráp af rasíksum toga. Árásin mun hafa varað í fimmtán mínútur, þegar árásarmaðurinn skaut úr bílnum sínum og virtist miða á fólk af erlendum uppruna. Hann hefur verið handtekinn. Um er að ræða 39 ára karlmann sem hefur áður komist í kast við lögin. Frá vettvangi.EPA Macron fór á vettvang árásarinnar í dag þar sem hann sagði fórnarlömbin hafa verið valin með litarhaft og trúarbrögð í huga. Saksóknaraembætti sem sérhæfir sig í málum tengdum hryðjuverkum telur margt benda til þess að um hryðjuverk hafi verið að ræða. Frakkland Erlend sakamál Mest lesið Svakaleg lægð í líkingu við metlægðina í síðustu viku nálgast landið Veður „Við erum virkilega þreyttir“ Innlent Allir á uppsagnarfresti og enginn getur svarað Innlent Arnarhreiður Hitlers stendur í ljósum logum Erlent Búið að opna Hellisheiði á ný Innlent Hörð andstaða íbúa við rekstur veislusalar Innlent Brutu kynferðislega gegn börnum en sluppu við refsingu Innlent Leigubílstjóri lét hnefana tala Innlent Ákærður fyrir að nauðga sautján ára stúlku en neitar sök Erlent Beiðni skólastjóra kveikti hörð orðaskipti í Hafnarfirði Innlent Fleiri fréttir „Rasísk hryðjuverkaárás“ að mati Macron Arnarhreiður Hitlers stendur í ljósum logum Gríðarlegur viðbúnaður í Frakklandi vegna morgundagsins Segist hafa tryggt staðbundið vopnahlé „Loka“ Vesturbakkanum eftir árás á hermenn Einn látinn eftir mögulega hryðjuverkaárás Thomas Markle sakaður um vörslu barnaníðsefnis Enn einu skipinu sökkt á Svartahafi Flugsamgöngur í lamasessi vegna öflugs fellibyls Saka Kanadamenn um afskipti af kosningunum „Niðurstaðan er sú að hann setti þetta aftur á“ Ákærður fyrir að nauðga sautján ára stúlku en neitar sök Lögðu andstæðingunum vafasöm orð í munn með gervigreind Vilja afsökunarbeiðni frá Kim vegna jarðsprengju Ætlar að halda þingsætinu þrátt fyrir rannsókn á svikum Létu sprengjum rigna yfir Kænugarð Glaumgosinn sem tók við málaliðaveldi föður síns „Nei, Pútín er harðsvíraður morðingi“ Björguðu særðum hermanni með dróna Fulltrúi Trump lofaði „mannvininn“ Pútín Sænskur glæpaforingi ákærður fyrir þrjú morð Vill losna við blaðamenn og fá sundlaug í staðinn Þingkonan missti báða fætur eftir árásina Herlið á leiðinni og Íslendingar hafi varann á Þungmálmar í drykkjarvatni á Svalbarða vegna þiðnunar Meintir njósnarar handteknir í Danmörku Selenskí og bandamenn hitta fulltrúa Trump í Osló Heita því að refsa Norður-Kóreu fyrir ögranir Braut ekki af sér þegar hann skaut barn til bana Verðlag og óvissa leiða til óeirða í Evrópu Sjá meira