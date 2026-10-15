Að minnsta kosti tuttugu og sjö nemendur og einn kennari eru látnir eftir að þak skóla í borginni Peshawar í Pakistan hrundi. Fleiri nemendur eru slasaðir og þá er óttast að einhverjir séu enn þá fastir í rústum byggingarinnar.
Börnin sem létust og slösuðust eru flest undir þrettán ára aldri en á vef BBC er greint frá því að á annan tug barna hafi slasast og einhver þeirra flutt á sjúkrahús alvarlega slösuð. Fréttastofa Reuters skrifar á vef sínum að óttast sé að tala látinna eigi eftir að hækka. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir á sjúkrahúsi borgarinnar vegna slyssins.
Slysið varð í Al-Khair Education Center-skólanum í borginni Peshawar norðarlega í Pakistan. Viðbragðsaðili á staðnum segir í viðtali við Reuters að þak á efri hæð hafi hrunið ofan á þak fyrstu hæðar byggingarinnar sem síðan hrundi á nemendur í skólastofum.
Á sjónvarpsmyndum megi sjá sjúkrabíla á leið á vettvang og björgunarfólk draga nemendur úr rústunum.
„Við höfum hingað til náð að minnsta kosti fjörutíu og fimm börnum úr rústunum,“ er haft eftir Iftikhar Khan, yfirmanni neyðaraðgerða á svæðinu, á vef Reuters. Óttast er að fleiri börn séu grafin í rústunum.
Í yfirlýsingu frá Asif Ali Zardari, forseta Pakistans, segist hann vera í áfalli vegna atburðarins í Peshawar.
„Atvikið hefur orðið til þess að öll þjóðin er í áfalli,“ segir í tilkynningu forsetans en skrifstofa forsetaembættisins segir að Zardari hafi komið á framfæri samúðarkveðjum til fjölskyldna sem eiga um sárt að binda.
„Forsetinn lagði einnig áherslu á nauðsyn þess að fram fari ítarleg rannsókn til að leiða í ljós orsakir slyssins sem og að öryggisstaðlar í skólabyggingum verði tryggðir til að koma í veg fyrir að slíkur harmleikur endurtaki sig í framtíðinni,“ segir í yfirlýsingu embættisins.